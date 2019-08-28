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Avlu'nun yapımcısı Limon Film'den dizi sektörüne çağrı! 'Kadına şiddeti özendirecek...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 02:17 | Son Güncelleme

Star TV'de yayınlanan Avlu dizisi ve Fox TV'deki Savaşçı dizilerinin yapımcısı olan Limon Film, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla dizi sektörüne 'Kadına şiddete son' çağrısı yaptı.

Avlu'nun yapımcısı Limon Film'den dizi sektörüne çağrı! 'Kadına şiddeti özendirecek...'

Son dönemde sayısı gittikçe artan kadına şiddetle ilgili Limon Film sessiz kalmadı. Limon Film sosyal medya hesabından, #insangibiyaşamakistiyoruz etiketiyle paylaştığı videoyla, dizilerdeki kadın şiddetine dikkat çekti ve sektöre çağrı yaptı.

Limon Film'in paylaşımında dizilerin izleyici üzerindeki etkisinin çok güçlü olduğuna dikkat çekildi. Yapım firmasının açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan araştırmalar, televizyon dizilerinin izleyici üzerinde çok güçlü etkileri olduğunu gösteriyor. Limon Film olarak biz, her zaman bu sorumluluğumuzun farkındaydık ve projelerimize bu hassasiyetle yaklaştık. Bundan sonraki aşamada da, kadına şiddeti özendirecek hiçbir içerik ve kahramana projelerimizde yer vermeyeceğimizi taahhüt ediyor ve tüm sektörü bu konuda birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.


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Anahtar Kelimeler:
limon film avlu dizisi

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