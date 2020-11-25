YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. AVM işletmelerine kapsamlı virüs denetimi

AVM işletmelerine kapsamlı virüs denetimi

VAN HABERLERİ  | 25.11.2020 16:19 | Son Güncelleme

Van İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs kapsamında alınan yeni tedbir kararlarına ilişkin kentteki AVM’lere bağlı işletmelerde kapsamlı denetim gerçekleştirdi.Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgınında vaka artışının yeniden artması nedeniyle yeni tedbir kararları alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs kapsamında alınan yeni tedbir kararlarına ilişkin kentteki AVM’lere bağlı işletmelerde kapsamlı denetim gerçekleştirdi.
Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgınında vaka artışının yeniden artması nedeniyle yeni tedbir kararları alındı. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbir kararına ilişkin AVM’lerde bir dizi denetim yaptı. İşletmeleri tek tek denetleyen ekipler; işletme kapasitesi, dezenfektan, hijyen, sosyal mesafe ve maske konularında uyarıda bulundu. Yeni tedbir kapsamında paket servisi yapan restoranları, çocuk oyun alanları ve mağaza kapasitelerini inceleyen ekipler, kurallara uyman işletmeleri uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri; vatandaşların sağlığı için salgının yayılımının engellenmesi ve daha hijyenik bir Van için denetimlere kesintisiz devam edileceğini bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Coştukça coştu! Düğünde feci anlar Coştukça coştu! Düğünde feci anlar
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

Van Namaz Vakitleri 25 Kasım Çarşamba

İmsak
05:26
Sabah
06:52
Öğle
11:58
İkindi
14:33
Akşam
16:55
Yatsı
18:16

Van Nöbetçi Eczaneler25 Kasım Çarşamba

Beşyol Eczanesi
Ipekyolu
Ihlamur Eczanesi
Ipekyolu
Mahya Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli İstanbul Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.