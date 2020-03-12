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AVM’de korona virüse karşı önlem

ANKARA HABERLERİ  | 12.03.2020 09:59 | Son Güncelleme

Ankara’nın en büyük alışveriş merkezlerinden olan Nata Vega Outlet’de ziyaretçilerin toplu kullandığı alanlar dezenfekte edildi.Türkiye’de korona virüsün görülmesinin ardından Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi’nde toplu kullanım alanları dezenfekte edildi.

Ankara’nın en büyük alışveriş merkezlerinden olan Nata Vega Outlet’de ziyaretçilerin toplu kullandığı alanlar dezenfekte edildi.
Türkiye’de korona virüsün görülmesinin ardından Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi’nde toplu kullanım alanları dezenfekte edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de korona virüs vakasının görüldüğünü açıklamasından hemen sonra AVM yetkilileri üst seviyede önlemler aldı. Alışveriş merkezinde çocuk alanlarından mescide kadar her yer özenle dezenfekte edildi. Temizlik işlemlerinde özel dezenfektan ürünleri kullanan yetkililer, AVM’nin girişinde ise ziyaretçiler için el dezenfektanı uygulamasına geçti. Ayrıca Nata Holding’e bağlı diğer alışveriş merkezleri de düzenli şekilde dezenfekte ediliyor.

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