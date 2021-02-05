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  4. AVM'ler ilk çeyrekten itibaren toparlanma bekliyor

AVM'ler ilk çeyrekten itibaren toparlanma bekliyor

05.02.2021 10:23 | Son Güncelleme:
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Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü: - "2021'den umutluyuz. Yeni normali artık hepimiz benimsedik. Hızlı bir geri dönüş yaşayacağız ve hedeflediğimiz performans verilerine ulaşacağız" - "Kısıtlamaların azalmasıyla birlikte, ziyaretçi sayılarında ve cirolarda artışlar yaşayarak 2020 yılında kaybettiğimiz ciro ve ziyaretçi sayılarına tekrar ulaşacağımızı düşünüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, 2021'den umutlu olduklarını belirterek, "Yeni normali artık hepimiz benimsedik. Hızlı bir geri dönüş yaşayacağız ve hedeflediğimiz performans verilerine ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Venezia Mega Outlet'ten yapılan açıklamaya göre, salgın döneminden, çoğu sektörde olduğu gibi AVM'ler de olumsuz etkilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, 2021 yılında aşılama sürecinin hızlanması ve kısıtlama tedbirlerinin olumlu etkilerinin görülmeye başlanmasıyla birlikte, ilk çeyrekten itibaren toparlanma sürecinin başlayacağı ve mayıs ayından itibaren de hızlı bir ivme yakalanacağı öngörüsünü paylaştı.

Salgının başlarında kapanan AVM'lerin 1 Haziran 2020'de tekrar faaliyete geçtiklerini ve yeni normale çok hızlı adapte olduklarını hatırlatan Isıgöllü, şunları kaydetti:

"Geçen yılın eylül-ekim aylarında ciddi bir ivme yakalandı. Cirolarda eski seviyeleri yakalayan ve geçen markalar oldu. HES kodu uygulamaları, maske, mesafe ve hijyen kurallarıyla alışveriş merkezleri kısa sürede en güvenilir yerler haline geldi. Bu hızlı adaptasyon sürecinden sonra vakalarda yaşanan ikinci dalga artışlar sebebiyle alınan ilave tedbirlerle kasım ayı ve sonrasında tekrar gerileme sürecine girildi.

2021'den umutluyuz. Yeni normali artık hepimiz benimsedik. Bu süreçte kiracılarımıza destek olduk ve süreci doğru yöneterek marka kaybı yaşamadık. Kısa bir süre sonra kısıtlamaların kademeli ve kontrollü olarak kaldırılması bekleniyor. Kısıtlamaların azalmasıyla birlikte, ziyaretçi sayılarında ve cirolarda artışlar yaşayarak 2020 yılında kaybettiğimiz ciro ve ziyaretçi sayılarına tekrar ulaşacağımızı düşünüyoruz. Hızlı bir geri dönüş yaşayacağız ve hedeflediğimiz performans verilerine ulaşacağız."

Isıgöllü, aşı çalışmaları ve kısıtlama tedbirlerinin, etkileşimde olunan ülkelerde de devam ettiğini, bunların olumlu etkilerinin günden güne artan bir şekilde görüleceğini ifade etti.

Mayıs ayından itibaren Türkiye'ye gelen turist sayılarında ciddi artışlar olacağı öngöründe bulunan Isıgöllü, bu durumun sektöre de olumlu katkı sağlayacağını bildirdi.

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