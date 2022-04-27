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Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu iftarında iş, siyaset, sanat dünyası bir araya geldi

27.04.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ASAD Başkanı Murat Doğanay: -"Bölgesel ve küresel problemleri gündeme taşıyarak çözümler üretilmesini sağlamak temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır"

İSTANBUL (AA) - Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu (ASAD) Başkanı Murat Doğanay, "ASAD, dünyada ve coğrafyamızda geniş bir etki alanı oluşturmayı hedeflemektedir." ifadesini kullandı.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, televizyon programcısı Ertan Özyiğit'in katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen iftar, iş, siyaset, sanat ve bilim dünyasından isimleri de bir araya getirdi.

ASAD Başkanı Doğanay programda yaptığı konuşmasında, platforma ilişkin olarak "Temel amacı, dini, dili ve ırkı her ne olursa olsun bütün insanlığın huzuru ve barışı için çalışmalar yapmayı hedef koymuş olan ASAD, 'aklımız, fikrimiz Türkiye' düşüncesiyle kurulmuş bir düşünce kuruluşudur." dedi.

İnsanlığın yaşadığı sorunların temelinde huzur ve barışın yüzde 1'in çıkarlarına feda edilmesinin yattığını belirten Doğanay, "İnancımızda ve kadim kültürümüzün temellerinde, 'kendisi için istediğini başkası için de istemek' diye bir düstur vardır. İşte bu düsturla bölgemizin ve tüm dünyanın huzur ve barış içinde yaşamasını sağlamaya çalışmak en önemli misyonumuzdur." şeklinde konuştu.

Doğanay, ASAD'ın dünyanın temel meselelerine derinlikli bir bakış açısı sunabilmek için yola çıktığına vurgu yaparak, "ASAD, dünyada ve coğrafyamızda geniş bir etki alanı oluşturmayı hedeflemektedir. Dolaysıyla bölgesel ve küresel problemleri gündeme taşıyarak çözümler üretilmesini sağlamak temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan programda iş, siyaset, sanat, bilim, akademi ve spor dünyasına yapmış oldukları katkılarından dolayı bazı isimlere plaket takdim edildi.

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