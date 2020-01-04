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  4. Avrasya Üniversitesi 175 akademisyen alacak

Avrasya Üniversitesi 175 akademisyen alacak

TRABZON HABERLERİ  | 04.01.2020 16:54 | Son Güncelleme

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, üniversiteye 175 akademisyenin alınacağını söyledi.Avrasya Üniversitesinden yapılan açıklamada, hafta içerisinde 175 akademisyen alımı için ilana çıkılacağı belirtildi.

Avrasya Üniversitesi 175 akademisyen alacak

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, üniversiteye 175 akademisyenin alınacağını söyledi.
Avrasya Üniversitesinden yapılan açıklamada, hafta içerisinde 175 akademisyen alımı için ilana çıkılacağı belirtildi. Mühendislik Mimarlık Fakültesi için 31 profesör, 32 doçent, 32 doktor öğretim üyesi, 2 araştırma görevlisi, Sağlık Bilimleri Fakültesi için 6 profesör, 6 doçent, 6 doktor öğretim üyesi, 3 araştırma görevlisi, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi için 8 profesör, 8 doçent, 8 doktor öğretim üyesi, Fen Edebiyat Fakültesi için 3 profesör, 4 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi, 1 araştırma görevlisi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için 12 öğretim görevlisi ve Meslek Yüksekokulu içinde 8 öğretim görevlisi olmak üzere toplamda 175 akademisyenin alınacağı ifade edildi. Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, Avrasya Üniversitesi’nin istihdama katkısına vurgu yaparak, “Üniversitemiz büyüdükçe hem akademik hem de idari personel alımlarımız devam edecek. Burada en çok dikkat ettiğimiz husus başvuru yapanların iyice araştırılması olacaktır. Üniversitemiz bu hususta bugüne kadar çok hassas davranmıştır. Bundan sonrada aynı ciddiyetle devam edeceğiz. Alacağımız personelin yeterliliği dışında, vatan sevgisi de bizim için çok önemli kıstastır. Vatanına, bayrağına aşık olan insanların yetiştirdiği öğrencileri kendileri gibi olur” dedi.

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