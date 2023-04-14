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Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Füsun Terzioğlu mazbatasını aldı

14.04.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Avrasya Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nda düzenlenen törende Rektörlük mazbatasını aldı.

Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Füsun Terzioğlu mazbatasını aldı

Rektörlük mazbatası, Rektör Terzioğlu’na, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından takdim edildi. Terzioğlu, “Şahsımı bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ‘a, Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a, YÖK üyelerimize ve bizlere inanarak desteğini esirgemeyen Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Ömer Yıldız ve mütevelli heyet üyelerine bu vesile ile teşekkürlerimi sunuyor, şükranlarımı arz ediyorum. Tarih, kültür, Eğitim ve spor şehri Trabzon’un parlayan yıldızı Avrasya Üniversitesi Trabzon’a, bölgesine ve ülkesine katma değer sağlayan, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, seçkin bir üniversite olma yolunda büyük çaba sarf etmektedir.

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra bölgesel ve toplumsal sorunlara duyarlı; yenilikçi, girişimci, tam donanımlı insan gücü yetiştirmek en önemli hedefimizdir” dedi.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar yeni atanan rektörlere mazbatalarını takdim edip başarılar diledi.

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