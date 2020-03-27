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Avrasya Üniversitesinde Korona virüs komisyonu aldığı tedbirleri açıkladı

TRABZON HABERLERİ  | 27.03.2020 12:22 | Son Güncelleme

Avrasya Üniversitesi Korona virüs nedeniyle Yükseköğretim Kurulu’nun aldığı karar kapsamında tedbir amaçlı komisyon kurdu.Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.

Avrasya Üniversitesinde Korona virüs komisyonu aldığı tedbirleri açıkladı

Avrasya Üniversitesi Korona virüs nedeniyle Yükseköğretim Kurulu’nun aldığı karar kapsamında tedbir amaçlı komisyon kurdu.
Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Özoran’ın başkanlığını yaptığı Korona virüs komisyonunda Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çapar, Dr. Öğr. Üyesi Belkız Kızıltan ve Dr. Öğr. Üyesi Şükran Başgöl komisyon üyesi olarak yer aldı.
Komisyonun başkanlığını yapan Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Özoran, yaptığı açıklamada “Avrasya Üniversitesi olarak komisyonumuzun kurulmasıyla birlikte çok hızlı hareket ederek önlemlerimizi aldık. İlk olarak tüm sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları gibi faaliyetleri iptal ettik. Eğitime ara verdik ve gerekli hijyen çalışmalarına başladık. Yurt dışında bulunan öğrencilerimizi de Erasmus ofisimiz üzerinden her an bilgilendirdik. 60 yaşın üzerinde olan ve engelli, hamile ve süt izninde olan ve Sağlık Bakanlığının yayınladığı risk gurubunda olan bağışıklık sorunu olan akademik ve idari personelimizi izne ayırdık. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı duyuruları eş zamanlı olarak hem internet sayfamızdan hem de sosyal medya hesaplarımızdan hem öğrencilerimizle hem de kamuoyu ile paylaştık. Kamuoyunu yaptığımız basın açıklamaları ile bilgilendirdik” dedi.
23 Mart Pazartesi gününden itibaren öğrencilerin eğitimlerini Moodle sistemi üzerinden uzaktan eğitim modeliyle devam ettirdiklerini dile getiren Özoran, “Şu ana kadar öğrencilerimizin eğitiminde hiçbir aksama olmadığını dile getirmek isterim. Öte yandan mail ve oluşturduğumuz whatsapp hattı üzerinden öğrencilerimizden gelen tüm sorulara cevap veriyoruz. Üniversitemiz faaliyetlerini zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetini aksatmayacak şekilde ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personel çalıştırılması ve evden çalışma sitemini hayata geçirmiştir” ifadelerini kullandı.

Avrasya Üniversitesinde Korona virüs komisyonu aldığı tedbirleri açıkladı

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