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  4. Avrasya Üniversitesinde Türk sanat müziği rüzgarı esti

Avrasya Üniversitesinde Türk sanat müziği rüzgarı esti

TRABZON HABERLERİ  | 03.01.2020 17:36 | Son Güncelleme

Avrasya Üniversitesi Sanat Kulübü ve Medya Kulübünün düzenlediği yeni yıl etkinliğinde Türk sanat müziğinin sevilen sanatçısı Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul sahne aldı.Üniversitenin Pelitli Yerleşkesi çok amaçlı salonunda düzenlenen geceye Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Avrasya Üniversitesi Sanat Kulübü ve Medya Kulübünün düzenlediği yeni yıl etkinliğinde Türk sanat müziğinin sevilen sanatçısı Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul sahne aldı.
Üniversitenin Pelitli Yerleşkesi çok amaçlı salonunda düzenlenen geceye Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, "2019 yılını geride bıraktık ve 2020 yılına yeni umutlar, yeni hayallerle giriyoruz. Öğrencilerimizin geçen yılda olduğu gibi yeni yılda da her alanda başarıları ile bizi gururlandıracaklarına inancım tamdır. Burada hem yönetimimiz ve hocalarımızla bir istişare yapıyoruz hem de değerli sanatçılarımızın konseri ile moral depoluyoruz. Avrasya Üniversitesi güzel ülkemizin geleceğine güzel nesiller yetiştirmeye azimle devam edecektir. Tüm hocalarımızı, öğrencilerimizi kutluyorum. Yeni yılın ülkemize ve Avrasya ailesine hayırlar getirmesini yüce Allah’tan temenni ediyorum’’ dedi.

"Ben bu kadar enerjisi yüksek bir üniversite görmedim"
TRT sanatçıları Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul, gece geç saatlere kadar sahnede kaldı. Konserde Sanat Kulübü Başkanı İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencisi Şule Kaygusuz ve Medya Kulübü Başkanı Sarp Enes Ersoy da şarkı söyledi. Sevilen sanatçı Umut Akyürek, gecede Avrasya Üniversitesinden övgü dolu sözlerle bahsetti. Akyürek, "Ben bu kadar enerjisi yüksek bir salon görmedim. Akademisyenler, öğrenciler, tüm konukların yüzü gülüyor. Trabzon’un tarihinde kültür var, sanat var, musiki var. Bunu hiç kaybetmemişsiniz. Üniversitemizde çok deneyimli hocalarımızla karşılaştım, öğrencilerimiz de bu şehirde, bu üniversitede bulundukları için çok şanslılar" dedi.
Sanatçılara Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, Rektör Prof. Dr. Kenan İnan ve Genel Sekreter Gülay Yeniçeri tarafından çiçek ve hediyeler takdim edildi.

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