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Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı Odunpazarı Belediyesini ziyaret etti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.08.2020 13:38 | Son Güncelleme

Akdeniz’in her iki kıyısındaki toplumların ve insanların, birbirlerine yakınlaşması, ortak projeler gerçekleştirmesi amacıyla kurulan Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı’nın Türkiye Eş Koordinatörlüğü, Odunpazarı Belediyesini ziyaret etti.Ziyaret sırasında Vakfın Türkiye Eş Başkanlığını yapan Sivil Toplum ve Kalkınma Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof.

Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı Odunpazarı Belediyesini ziyaret etti

Akdeniz’in her iki kıyısındaki toplumların ve insanların, birbirlerine yakınlaşması, ortak projeler gerçekleştirmesi amacıyla kurulan Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı’nın Türkiye Eş Koordinatörlüğü, Odunpazarı Belediyesini ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Vakfın Türkiye Eş Başkanlığını yapan Sivil Toplum ve Kalkınma Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Necdet Sağlam ile diğer Eş Koordinatör Sistem ve Jenerasyon Derneği Yetkilileri, Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüsnü Kaptan ile bir araya geldi. Ziyarette vakfın programından, toplum yararına ve sosyal diyalog temalı faaliyetlerden, eğitim, gençlik, kültür, sanat, barışa birçok konu konuşuldu. Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı’nın çalışmaları ile ilgili de bilgiler veren Necdet Sağlam, vakfın Avrupa-Akdeniz İşbirliğinin 44 üyesi tarafından kurulduğunu söyledi. Vakfın Bölgenin ortak geleceği için sivil toplumu desteklediğini ifade eden Sağlam, vakfın Türkiye’de 300’e yakın, 42 ülkede ise toplam 4200 üzerinde sivil toplum kuruluşu, belediye gibi kuruluşları çatısı altında topladığını belirtti.
Sağlam, “Vakıf bölgedeki toplumlar arasında son yıllardaki yanlış anlamaları ve ilişkilerini etkileyen önemli konular üzerinde yoğunlaşmıştır. Vakıf, Akdeniz’de bir refah alanı yaratılmasını ve birlikte barış içinde yaşamayı desteklemektedir. Çeşitlilik ve bir arada yaşama için diyalog ve köprü oluşturmaya çalışmakta birlikte yaşamayı ve çeşitliliği desteklemektedir” dedi.
Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı’nın ziyaretinden mutluluk duyduğunu dile getiren Hüsnü Kaptan, vakıf yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi.

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