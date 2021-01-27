YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, Gaziantep'te yapılacak

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, Gaziantep'te yapılacak

27.01.2021 18:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, Gaziantep'te yapılacak

GAZİANTEP (AA) - Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi, Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin 21-23 Mayıs tarihinde ilk kez Gaziantep'te oynanacak.

Ampute Süper Ligi'nin son şampiyonu Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı, 21-23 Mayıs 2021'de Gaziantep'te düzenlenecek EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına hazırlanıyor. Gaziantep'e alınan Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında 8 ülkenin şampiyonları karşı karşıya gelecek.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi maçlarının Gaziantep'e renk getireceğini belirterek, şunları aktardı:

"Koronavirüsten dolayı uzun süre birçok spor dallarından uzak kaldık. Ancak, yavaş yavaş tüm spor dalları normale dönmeye başlayacak. Ampute Süper Ligi'nde Gaziantep'imizi başarıyla temsil eden ve şehrimize birçok kupa kazandıran ampute takımımız 21-23 Mayıs 2021 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. Böylesi önemli bir organizasyonun şehrimizde düzenlenmesi için de gerekli görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmeler sonrası EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin ilimizde düzenlemesi bizleri mutlu etti."

Gaziantep'te 8 ayrı ülkenin şampiyonlarının karşı karşıya geleceğini ifade eden Tahmazoğlu, "Şehrimizin ve ülkemizin tanıtımı anlamında önemli organizasyon olacak. Hedefimiz bu organizasyonda da şampiyon olarak, şehrimize Şampiyonlar Ligi kupasını getirmek." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Şükürler olsun' 'Şükürler olsun'
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Gaziantep Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:07
Sabah
07:30
Öğle
12:48
İkindi
15:33
Akşam
17:56
Yatsı
19:14

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Arıkan Eczanesi
Sehitkamil
Arzu Eczanesi
Sehitkamil
Atacan Eczanesi
Sehitkamil
Doğru Eczanesi
Sehitkamil
Eyüp Sultan Eczanesi
Sehitkamil
Koru Eczanesi
Sehitkamil
Alper Şahin Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Bayan belediye başkanlarının kıskandıran dayanışması

Bayan belediye başkanlarının kıskandıran dayanışması

Aylarca mesanesinde 7 cm büyüklüğündeki tümörle yaşadı

Aylarca mesanesinde 7 cm büyüklüğündeki tümörle yaşadı

HKÜ’den öğrencilere profesyonel cv hazırlama eğitimi

HKÜ’den öğrencilere profesyonel cv hazırlama eğitimi

Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Fatma Şahin’den Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak’a ziyaret

Fatma Şahin’den Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak’a ziyaret

Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.