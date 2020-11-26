Avrupa Atık Azaltım Haftası’nda bez torbayla farkındalık

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Atık Azaltım Haftası’na ‘Ekmekler Bez Torbaya, Çevreyi Yorma’ sloganı ile destek verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında Yenişehir Mahallesi Mimar Sinan İlkokulu önünde yer alan Halk Ekmek Büfesi’nde ‘Ekmekler Bez Torbaya, Çevreyi Yorma’ sloganıyla bez torba dağıttı. Plastik torba kullanımının azaltılmasına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara atık azaltım, yeniden kullanım ve geri dönüşüm konularında bilgilendirme çalışması yapıldı. Pilot ölçekli yapılan etkinlik kapsamında bez torba dağıtımı yapılan halk ekmek büfe sayısının artırılacağı bildirildi.

Öte yandan hafta boyunca ‘Sıfır Atık’, atıkların azaltılması ve tekrar kullanılması ile geri dönüşümü konusunda bilgilendirici görseller tramvaylar, led ekranlar ve sosyal medyada yer alacak.



