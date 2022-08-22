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Avrupa Birliği destekli projelerde Türk mühendislerin başarısı öne çıkıyor

22.08.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FEV Türkiye, Türkiye'n in araştırma ve inovasyon kültürüne katkı sağlama misyonunu, Avrupa Birliği Horizon Programı projelerinden aldığı hibe destekleri ile ileriye taşıyor

İSTANBUL (AA) - Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir Horizon Europe projesi olan SELFY’de tek Türk ortak olan FEV Türkiye, dünya sahnesinde Türk mühendisleriyle fark yaratıyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, FEV Türkiye, Türkiye'nin araştırma ve inovasyon kültürüne katkı sağlama misyonunu, Avrupa Birliği Horizon Programı projelerinden aldığı hibe destekleri ile ileriye taşıyor.

100 milyar avro bütçeli Horizon programında, Türkiye 297 milyon avro katkı payı ödeyerek yer alıyor. Bu bağlamda, kazanılan her Horizon projesi ile havuza aktarılan bütçenin Türkiye'ye geri kazandırılması önem arz ediyor.

SELFY, stratejik vizyonu dahilinde otonom araç ekosisteminin güvenlik ve dirençliliğin kendi kendine yönetimini mümkün kılan platform bağımsız bir yazılım araç kutusu geliştirerek, gelecekte otonom araç sahibi olacak kullanıcıların güvenliğini sağlamak ve teknolojiye olan güvenini arttırmayı hedefliyor.

Proje ile geliştirilecek teknolojiler yalnızca Türkiye için değil, uluslararası tüm otonom araç ekosistemi için değerli bilgi ve ürünler üretecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FEV Türkiye Otonom Mobilite Yöneticisi Dr. Selim Yannier, "Araçların otonomlaştırılması sırasında birçok faydalı fonksiyon yazılım olarak araca kazandırılır. Örneğin ambulans, itfaiye gibi araçların fark edilmesi ve bu araçlara yol verilmesi beklenir. Fakat bu durum, kötü niyetli kişilerce, taklit sinyaller yayarak, araçlarını bir ambulans gibi göstererek, manipüle edilebilir. Tam otonom bir araçta, geliştireceğimiz yapay zeka tabanlı yazılımlarımız bu tür saldırıları tespit ederek, tepki verecek, hatta diğer araçları da uyaracak." ifadelerini kullandı.

FEV Türkiye Otonom Mobilite Departmanı Kıdemli Mühendisi Burcu Özbay da benzer şekilde, saldırganların otonom araçları taklit etmesinin kendi aralarındaki haberleşmeye dahil olmaları ve hatta bu yolla araçları ve trafiği yönlendirmelerinin de mümkün olabileceğini belirtti.

Gelecekte trafiği düzenleyecek akıllı sistemlerden biri olan Yol Kenarı Trafik Kontrol Üniteleri (RSU - Road Side Unit) ile bu olumsuz durumların da tespit edileceğini ve tüm araçların uyarılmasını sağlanacağını aktaran Özbay, merkezi bir çevrim içi sistemde çalışacak bu yazılımların birbiriyle haberleşerek bütün akıllı araç ekosistemini emniyette tutacağını kaydetti.

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