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’Avrupa Birliği ve Türkiye’de Mutlu Hayvancılık Projesi’

MERSİN HABERLERİ  | 28.01.2020 13:13 | Son Güncelleme

Mersin Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Yüksel Şahin, üretici ve tüketici refahının yolunun, hayvan refahından geçtiğini söyledi.Türkiye Süt Et Gıda Sanayiciler ve Üreticiler Birliği (SETBİR) tarafından yürütülen ’Avrupa Birliği ve Türkiye’de Mutlu Hayvancılık Projesi’ kapsamında, ’Çiftlikte ve taşıma sırasında hayvan refahının sağlanması’ konulu toplantı, Mersin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde yapıldı.İl Müdür Yardımcısı Yüksel Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği’nin, Avrupa Birliği ile AB üyesi olmaya aday ülkeler arasında sosyal ve kültürel diyalogu geliştirmeyi amaçladığını belirterek, "Günümüzde hayvan refahı ve üreticilerin verimliliğini artırmak, uluslararası kuruluşlar için de önemli bir sürdürülebilirlik kriteridir.

’Avrupa Birliği ve Türkiye’de Mutlu Hayvancılık Projesi’

Mersin Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Yüksel Şahin, üretici ve tüketici refahının yolunun, hayvan refahından geçtiğini söyledi.
Türkiye Süt Et Gıda Sanayiciler ve Üreticiler Birliği (SETBİR) tarafından yürütülen ’Avrupa Birliği ve Türkiye’de Mutlu Hayvancılık Projesi’ kapsamında, ’Çiftlikte ve taşıma sırasında hayvan refahının sağlanması’ konulu toplantı, Mersin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde yapıldı.
İl Müdür Yardımcısı Yüksel Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği’nin, Avrupa Birliği ile AB üyesi olmaya aday ülkeler arasında sosyal ve kültürel diyalogu geliştirmeyi amaçladığını belirterek, "Günümüzde hayvan refahı ve üreticilerin verimliliğini artırmak, uluslararası kuruluşlar için de önemli bir sürdürülebilirlik kriteridir. Hayvanların daha üretken ve daha verimli oldukları, ölüm ve yaralanma oranlarının azaldığı, bu yöndeki uygulamalarla görülüyor. Bu uygulamalardan doğan sonuç da verimliliği ile üreticiyi, ürün kalitesi ile tüketiciyi memnun ediyor. Açıkça söylemek gerekirse, üretici ve tüketici refahının yolu, hayvan refahından geçiyor" dedi.
Toplantıda, bakanlık personeli Feyza Başak Coşkun’un proje tanıtımından sonra veteriner hekim Ali Şimşek tarafından ’Hayvan refahı ve önemi’ konulu sunumunu yapıldı.

’Avrupa Birliği ve Türkiye’de Mutlu Hayvancılık Projesi’

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