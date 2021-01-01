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Avrupa Birliği’nden başkent projesine tam not

ANKARA HABERLERİ  | 01.01.2021 13:19 | Son Güncelleme

Akıllı kent uygulamalarını hayata geçirmek için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni bir projeye daha imza attı.

Akıllı kent uygulamalarını hayata geçirmek için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni bir projeye daha imza attı. BELKA A.Ş. tarafından geliştirilen “5G Kullanılarak Dronla Yangın Tahmini ve Önleme Projesi”, Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve Yenilik Çevrçeve Programı olan “Horizon 2020”ye kabul edildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’i teknolojinin de merkezi haline getirmek için yeni projeleri birer birer hayata geçiriyor. Akıllık kent uygulamalarına her gün bir yenisini ekleyerek AR-GE çalışmalarıyla yeni projeler üreten Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki BELKA A.Ş. tarafından geliştirilen “5G Kullanılarak Dronla Yangın Tahmini ve Önleme Projesi”, yapılan değerlendirmeler sonucu Avrupa Birliği “Horizon 2020” programına kabul edildi. Dünya standartlarında bilimin, ileri düzey araştırma yeteneği geliştirilmesinin ve araştırmacıların en iyi altyapılara erişiminin desteklenmesinin amaçlandığı programa kabul edilen Büyükşehir Belediyesi projesi, Almanya, İngiltere, Finlandiya, Yunanistan’ın aralarında yer aldığı 9 ülkeden oluşan konsorsiyumdan tam not aldı. Türkiye’nin Ar-Ge ve yenilik potansiyelinin geliştirilmesinde kilit önemdeki uluslararası iş birliği fırsatlarından yararlanmasında önemli katkılar sağlayacak olan “Horizon 2020” programında “5G Kullanılarak Dronla Yangın Tahmini ve Önleme Projesi” ile dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, çok sayıda ülkenin yerel yönetimleri, üniversiteleri ve özel şirketlerinin bulunduğu ortak proje ekibinde çalışacak.

Yangın ve doğal afetlere dronlu müdahale projesi
BELKA A.Ş., 5G kullanarak ulaşımı sorunlu olan alanlarda drone filoları ile acil müdahale ve afet yönetiminde yeni teknolojiler geliştirmenin yanı sıra yangınlar başta olmak üzere doğal afetlerde daha hızlı ve etkili yönetim sağlanmasını amaçlıyor. Proje sonucunda elde edilecek yüksek teknoloji ürününün acil yardım ihtiyaçlarında hizmet vermesi planlanırken, BELKA A.Ş 9 ülkeden 20 kuruluşun yer aldığı Horizon 2020 programında 3 yıl boyunca şu üç iş paketinde aktif görev alacak:
"İş Paketi 2: Kullanıcı, İşlevsellik, Teknik Gereksinim, Mimari ve Tekno - Ekonomik Modelleme, İş Paketi 6: Sistem Entegrasyonu, Yangın Tahmini ve Önleme Denemeleri, İş Paketi 7: İletişim, Yaygınlaştırma, Kullanım, Standartlaştırma, Yasal Düzenleme."

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