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Avrupa borsaları, Fransa hariç düşüşle açıldı

20.10.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa borsaları, Fransa hariç düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 396,8 puan ve Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) eylülde yıllık bazda yüzde 45,8 artarak rekor seviyede kalmaya devam etmesi sonrasında DAX 40 endeksi de yüzde 0,4 değer kaybederek 12.684 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 6.916 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 6.059 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 7.568 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 21.448 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 0,9780'den işlem görüyor.

Analistler, Avrupa'da açıklanan enflasyon verilerinin tarihi seviyelere çıkmasıyla enflasyon ve resesyon ikileminin yeniden yatırımcıların odağına yerleşmesine neden olduğunu belirtti.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 27 Ekim'deki toplantısında faizleri 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, İngiltere Merkez Bankası'nın gelecek ayki toplantısında 100 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin öngörüldüğünü ifade eden analistler, enerji krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi'nin piyasaların odağında bulunduğunu aktardı.

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