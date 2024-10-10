Avrupa'da maç takvimi krizi devam ediyor! Dünyaca ünlü futbolcuların isyanını hiçe saydı... "Şikayet edenler kim?''

Avrupa'da yeni sezonun başlamasıyla beraberinde yoğun maç takvimi de son dönemin en çok konuşulan konuların başında yer alıyordu.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

''EKSTRA MAÇLARA YER YOK''

Ceferin, takvimde artık ekstra maçlar için yer kalmadığını kabul ederken "Fikstür listesi kapasitesini doldurdu, limitimize ulaştık. Aynı zamanda kulüpler ve oyuncular bu duruma farklı tepkiler veriyor. Kimileri aşırı yük altında, kimilerinin ise boş zamanları var" diyen Ceferin, iki ay önce yaptığı açıklamanın arkasında durduğunu şu sözlerle vurguladı: "Artık ekstra maçlara yer yok." sözlerini sarf etti.

''ŞİKAYET EDENLER KİM?''

Değişen turnuva formatları sonrasında futbolcuların çıkacağı maç sayılarında da ciddi bir artış yaşandı. Dünyaca ünlü futbolcular, maç sayısındaki ciddi artış sonrası yaşanan yoğun tempoya yaptığı açıklamalarla serzenişte bulunmuşlardı. Ancak Ceferin, bu duruma kimlerin tepki gösterdiğine de dikkat çekerek, "Şikayet edenler kim? En yüksek maaşlı oyuncular ve 25 üst düzey futbolcuya sahip kulüpler. Daha düşük maaş alanlar ve yalnızca 11 oyuncusu olan kulüpler ise şikayet etmiyor, oynamayı seviyorlar" ifadelerini kullandı.

DÜNYACA ÜNLÜ FUTBOLCULAR NE DEMİŞTİ?

Futbolu böyle giderse 30 yaşında bırakabileceğini belirten Akanji "FIFA ve UEFA maç programını sürekli arttırıyor. Oyuncuları da düşünmeniz gerekiyor. Sıkı çalışıyoruz belki ama biz de insanız. Bizim de bir canımız var. Bu gidişle ben de 30 yaşında futbolu bırakırım." diyerek serzenişte bulunmuştu.

Kevin De Bruyne de yoğun takvimden rahatsız olduklarını vurgularken, "Sezonlar giderek uzuyor. Belki bu sezon normal geçecek ama 2026'da Dünya Kupası ile birlikte takvim daha da karmaşık hale gelecek. Bazı oyuncu birlikleri çözüm bulmaya çalıştı ama değişen bir şey olmadı. Bu durum UEFA ve FIFA'nın umurunda bile değil. Onlar parayı önemsiyor." demişti.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise bu konu hakkında, "Oyunculara çok izin verdiğimi söylüyorlar ama son 4 ayda sadece 8 gün izin yaptık. Her 3 günde bir maç yaptığımızı kabul etmelisiniz. UEFA, FIFA, La Liga, kimse oyuncuları umursamıyor. Çok fazla maç var, bir şeylerin değişmesi gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.