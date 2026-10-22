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Avrupa'da Türk gecesi! Beşiktaş ve Trabzonspor sahnede... Maçlar nasıl sonuçlanır?

Avrupa kupalarında heyecan dorukta... Beşiktaş, sahasında İngiliz ekibi Crystal Palace’ı ağırlarken Trabzonspor, İskoçya temsilcisi Hearts karşısında galibiyet arayacak. İki temsilcimiz de Avrupa’da 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. Peki sizce bu akşamki maçlar nasıl sonuçlanır?

Avrupa'da Türk gecesi! Beşiktaş ve Trabzonspor sahnede... Maçlar nasıl sonuçlanır?
Devrim Karadağ

Gözler bu akşam Beşiktaş ve Trabzonspor’un oynayacağı karşılaşmalara çevrildi. Türk futbolunun iki önemli temsilcisi, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatmak için mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ’IN KONUĞU CRYSTAL PALACE

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, lig aşamasının üçüncü haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele saat 22.00’de başlayacak.

Avrupa da Türk gecesi! Beşiktaş ve Trabzonspor sahnede... Maçlar nasıl sonuçlanır? 1

İlk iki maçını kazanan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde de galip gelerek Avrupa’daki başarılı başlangıcını sürdürmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR, HEARTS KARŞISINDA

UEFA Konferans Ligi’nde mücadele eden Trabzonspor ise İskoçya ekibi Hearts’ı sahasında konuk edecek. Papara Park’ta saat 19.45’te başlayacak karşılaşmada bordo-mavililer, Avrupa’daki puan mücadelesini galibiyetle sürdürmek istiyor.

Avrupa da Türk gecesi! Beşiktaş ve Trabzonspor sahnede... Maçlar nasıl sonuçlanır? 2

İlk maçında KuPS Kuopio’yu deplasmanda 4-2 mağlup eden Karadeniz ekibi, Hearts karşısında da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmeyi amaçlıyor.

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Sizce Beşiktaş-Crystal Palace maçı nasıl sonuçlanır?
⚫️⚪️ Beşiktaş kazanır
🤝 Berabere biter
🔴🔵 Crystal Palace kazanır
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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor beşiktaş
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