YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası

MERSİN HABERLERİ  | 11.12.2020 12:09 | Son Güncelleme

Gençler kategorisindeki bireysel finallerde Türkiye adına Bora Tarhan ve Mert Efe Kılıçer yarışacak

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, gençler kategorisinde bireysel finaller başladı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde, genç sporcular bireysel finallerde ilk sırada yer almak için yarışacak.

Finallerde Türkiye adına Bora Tarhan ve Mert Efe Kılıçer performanslarını sergileyecek.

Avrupa Cimnastik Birliği (UEG) Başkanı Farid Gayibov ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de müsabakalar öncesi yaptıkları konuşmalarda sporculara başarılar diledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi! Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi!
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!

Mersin Namaz Vakitleri 11 Aralık Cuma

İmsak
06:11
Sabah
07:37
Öğle
12:40
İkindi
15:11
Akşam
17:32
Yatsı
18:53

Mersin Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cuma

Buket Eczanesi
Akdeniz
Güneş Eczanesi
Akdeniz
Şendur Eczanesi
Akdeniz
Seda Eczanesi
Mezitli
Yusuf Eczanesi
Mezitli
Çevik Eczanesi
Toroslar
Polat Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.