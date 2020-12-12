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Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası

MERSİN HABERLERİ  | 12.12.2020 15:04 | Son Güncelleme

Artistik Cimnastik Milli Takımı'nı finalde 5 sporcu temsil edecek

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki takım finali başladı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü gününde sporcular, takım olarak ilk sırada yer almak için yarışacak.

Sporcular, yer aleti, halka, barfiks, paralel bar, kulplu beygir ve atlama masasında performanslarını sergileyecek.

Artistik Cimnastik Milli Takımı'nı finalde, tecrübeli sporcu Ümit Şamiloğlu ile Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal temsil edecek.

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