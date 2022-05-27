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Avrupa Halter Şampiyonası Tiran'da başlıyor

27.05.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Halter Şampiyonası Tiran'da başlıyor

Avrupa Halter Şampiyonası yarın Arnavutluk'ta başlayacak.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiran'da gerçekleştirilecek organizasyon 5 Haziran'da sona erecek.

Şampiyonanın ilk gününde iki sporcu madalya için mücadele edecek. Kadınlar 45 kiloda Şaziye Erdoğan ve Cansu Bektaş podyuma çıkacak.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli halterciler şunlar:

Kadınlar: Şaziye Erdoğan, Cansu Bektaş (45 kilo), Duygu Alıcı (55 kilo), Nuray Güngör, Berfin Altun (64 kilo), Aysel Özkan (71 kilo), Dilara Uçan (76 kilo), Melike Günal, Aleyna Kaymaz (+87 kilo)

Erkekler: Muammer Şahin, Muhammet Akkaya (55 kilo), Ferdi Hardal, Kaan Kahriman (61 kilo), Yusuf Fehmi Genç (67 kilo), Onur Demirci (102 kilo)

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, milli sporcuların Avrupa Şampiyonası öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Sporcularımız antrenörlerimiz eşliğinde iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Önemli bir şampiyona ve biz burada en iyi sonucu alabilmek için çalışacağız. Tiran'da ülkemizi temsil edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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