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‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ etkinlikleri

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 22.09.2020 16:18 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ etkinlikleri kapsamında yürüyüş ve bisiklet turu düzenlendi.Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik etmek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 2002 yılından bu yana kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, Muratlı’da bisiklet ve yürüyüş etkinliğiyle başladı.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ etkinlikleri kapsamında yürüyüş ve bisiklet turu düzenlendi.
Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik etmek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 2002 yılından bu yana kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, Muratlı’da bisiklet ve yürüyüş etkinliğiyle başladı. Hürriyet Meydanında başlayan yürüyüş ve bisiklet turu, İnanlı Çeşmesi’ne kadar sürdü. Yürüyüş ve bisiklet etkinliğinde maske ve sosyal mesafe kuralına uyulduğu gözlemlendi.
Etkinliğe katılan Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında belediye olarak etkinlik düzenlediklerini belirterek, “Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla vatandaşlarımızda bilinç oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

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