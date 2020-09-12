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Avrupa Hareketlilik Haftası'nda "Sıfır emisyonlu hareketlilik" için pedal çevrildi

ANKARA HABERLERİ  | 12.09.2020 13:01 | Son Güncelleme

Her yıl 16-22 Eylül arasında dünya çapında kutlanan etkinliklere Türkiye'den de aralarında bürokrat, akademisyen ve siyasetçilerin de bulunduğu önemli isimler, bisiklet sürerek destek verdi

Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) ulusal koordinatörlüğünü yürüttüğü, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, sıfır emisyonlu hareketliliğe dikkati çekmek ve toplumda bisiklet kullanımıyla ilgili farkındalık oluşturmak için birçok bürokrat, akademisyen ve siyasetçi bisiklet sürerek destek verdi.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu himayelerinde, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ve TBB iş birliğinde düzenlenen, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki teması "Herkes İçin sıfır emisyonlu hareketlilik" olarak belirlendi.

Her yıl 16-22 Eylül arasında dünya çapında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'na Türkiye'den de önemli isimler bisiklet sürerek, destek verdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım, Türkiye İş birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Vekili Serkan Kayalar, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Mücahit Özdemir ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü sıfır emisyona dikkat çekmek için pedal çeviren isimler arasında yer aldı.

Türkiye'den bu yıl 500'e yakın belediyenin etkinlik yapmak üzere kayıt olduğu Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Hafta kapsamında yapılan etkinlikler sosyal medya platformlarında "#HareketlilikHaftası, #MobilityWeek #TBB" etiketleriyle paylaşılarak haftanın daha çok kişiye ulaşması planlanıyor.

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