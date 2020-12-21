Avrupa ikincisi milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı'ya, İzmir'de coşkulu karşılama

"Elimizden geleninin en iyisiyle yarışarak ülkemizi temsil ettik ve sonunda da madalyayı kaptık. Bu anlamda çok mutluyum. Böylesine büyük bir organizasyonun ülkemizde olması, federasyonun bu kadar kısa sürede titizlikle organizasyonu yürütmesi de çok önemli. Bunun için bizlere destek veren başta hocalarımız ve takım arkadaşlarımız, bakanlığımız, ailemiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işi, biz hep birlikte buraya geldik. Bu madalya hepimizin."

Gazetecilere açıklamada bulunan Şanlı, çok mutlu ve gururlu olduğunu, madalyasını Türk kadınına ve annelere armağan ettiğini belirtti.

Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan ilk kadın Türk sporcu olarak adını tarihe yazdıran Göksu Üçtaş Şanlı ile diğer sporculara çiçek takdim edildi.

Kara yoluyla kente gelen Şanlı ile milli sporcular Dilara Yurtdaş, Beyza Özen, Kardelen Paryaz ve Ece Yağmur Yavuz'u, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin, milli cimnastikçiler İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Abdelrahman Elgamal ve Ahmet Önder ile genç sporcular, alkışlarla karşıladı.

Müsabaka sonunda ilk sıraya yerleştiği duyurulan ancak itiraz üzerine yapılan değerlendirme sonrası gümüş madalya kazandığı açıklanan Şanlı, bu konuyla ilgili ise "Aslında birinciliğin de gözyaşını döktük, onu da yaşamış olduk ama gümüş madalya da bizim için çok güzel." ifadelerini kullandı.

- İsmail Göktekin: "Türk cimnastiğinin önü açık"

Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin ise İbrahim Çolak ve Ahmet Önder'in geçen yılki başarısından sonra cimnastiğe ilginin daha da arttığını ifade etti.

İzmir'in cimnastikte adından söz ettirdiğini dile getiren Göktekin, sporculara teşekkür etti.

Söz konusu şampiyonanın normalde Fransa'da düzenlenmesinin planlandığını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu ülkenin çekildiğini aktaran Göktekin, "İki ay gibi kısa bir sürede Cumhurbaşkanımızın bizzat takibiyle böyle büyük bir organizasyonu yapmamız takdire şayan. Avrupa Cimnastik Birliği özellikle bu nedenle teşekkürlerini iletti. Salonundan ekibine, otelden her türlü işlemlere kadar organizasyon 10 üzerinden 10 aldı. Türk cimnastiğinin önü açık, bu kadar ilgi varken sporcularımızın madalya almaması mümkün değil." diye konuştu.

Göksu'nun 30 yaşında olduğunu takım arkadaşlarının ise 16 yaşında olduğunu aktaran Göktekin, evli ve 1 kız annesi olan sporcunun bu anlamda herkese örnek olması gerektiğini anlattı.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de Türk halkına böylesine önemli bir başarıyı yaşattıkları için sporculara teşekkür etti.

