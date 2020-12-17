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Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası

MERSİN HABERLERİ  | 17.12.2020 18:54 | Son Güncelleme

Milli takım, büyük kadınlarda 4. sırada yer alarak finale yükseldi - Milli sporculardan Dilara Yurtdaş atlama masası aleti, Bilge Tarhan denge aleti, Göksu Üçtaş Şanlı da yer aletinde adını finale yazdırdı

MERSİN (AA) - Mersin'de organize edilen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda büyükler kategorisi eleme müsabakaları sona erdi.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde, büyükler kategorisinde eleme müsabakaları yapıldı.

Şampiyonada milli takım adına yarışan Göksu Üçtaş Şanlı, Dilara Yurtdaş, Ece Yağmur Yavuz, Cemre Kendirci ve Bilge Tarhan, yer, denge, atlama masası ve asimetrik paralel aletinde performans sergiledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleşen şampiyonadaki eleme yarışlarında, takımlar bazında en fazla puan toplayan Romanya, ilk sırada aldı.

Sıralamada 4. olan Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Macaristan, Çekya ve Hırvatistan finale kaldı.

- Adını finale yazdıran milli sporcular

Milli sporculardan Dilara Yurtdaş, atlama masası aletinde başarılı performansıyla finale kaldı. Bilge Tarhan da denge aletinde finale yükseldi.

Göksu Üçtaş Şanlı ise yer aletinde adını finale yazdırdı.

16 ülkeden 88 sporcunun katıldığı organizasyon, yarın gençler kategorisi eleme müsabakalarıyla devam edecek.

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