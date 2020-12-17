YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin'de başladı

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin'de başladı

MERSİN HABERLERİ  | 17.12.2020 15:36 | Son Güncelleme

Büyükler kategorisinde elemelerle başlayan organizasyona, 16 ülkeden 88 sporcu katılıyor

MERSİN (AA) - Mersin'de organize edilen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, büyükler kategorisinde elemelerle başladı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 16 ülkeden 88 sporcu katılıyor.

Şampiyonada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında önlemler alındı. Salonda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin sık sık uyarı yapılıyor.

Cimnastikçiler, yer, denge, atlama masası ve asimetrik paralel aletinde performans sergiliyor.

Sporcular Göksu Üçtaş Şanlı, Dilara Yurtdaş, Ece Yağmur Yavuz, Cemre Kendirci ve Bilge Tarhan, büyükler kategorisinde milli takım adına ter döküyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin Namaz Vakitleri 17 Aralık Perşembe

İmsak
06:15
Sabah
07:41
Öğle
12:43
İkindi
15:13
Akşam
17:34
Yatsı
18:55

Mersin Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Perşembe

Hekimoğlu Eczanesi
Akdeniz
Helin Eczanesi
Akdeniz
Kaya Eczanesi
Akdeniz
Serkut Eczanesi
Mezitli
Tece Eczanesi
Mezitli
İstanbul Eczanesi
Toroslar
Polen Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.