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Avrupa Komisyonu "İyi Uygulama Örneği" ödülü Eskişehir AFAD Müdürlüğüne verildi

08.09.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Komisyonu "İyi Uygulama Örneği" ödülü Eskişehir AFAD Müdürlüğüne verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünün, Avrupa Komisyonu tarafından ödüllendirildiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, özel gereksinimli bireylere yönelik kamusal hizmetlerin sunumunda fırsat eşitliği sağlanması ilkesine dayalı hizmet anlayışı ile İl Müdürlüğünce yürütülen "Erişebiliyorsam güvendeyim!" projesinin, Avrupa Komisyonu Erasmus+ programı tarafından başarılı şekilde yürütülen projelere verilen "Good Practice Example" (İyi Uygulama Örneği) ödülüne layık görüldüğü duyuruldu.

Açıklamada, projenin, afetler ve toplu nüfus hareketleri sonrası oluşturulan geçici iskan alanlarında engelli bireylerin kimseye ihtiyaç duymadan barınma, hijyen ve iaşe ihtiyaçlarını giderebilmelerine yönelik çözüm önerilerini kapsadığı belirtildi.

Proje çerçevesinde fiziksel, görme ve işitme engelliler için evrensel erişilebilirlik ve güvenlik tasarımlarını içeren geçici barınma konteynerinin geliştirildiği aktarılan açıklamada, ayrıca bu konuda Türkçe, İngilizce, Çekçe, İspanyolca ve Portekizce olmak üzere 5 dilde teknik tasarım rehberleri ile eğitim videoları ve animasyonların hazırlandığı ifade edildi.

Müdürlüğe, "Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım Projesi" ile afet eğitimlerinin erişilebilirliğine dair getirdiği çözüm önerilerinden dolayı 2018 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi sekreteryalığında yürütülen Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongresi Bilim Kurulu tarafından "2018 Engelsiz Kamu Hizmeti" ödülü verildiği hatırlatılan açıklamada, ayrıca daha önce Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gerçekleştirilen "Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri" organizasyonunda da 3'üncülüğe layık görüldüğü kaydedildi.

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