Milli Atlet Aras Kaya, İrlanda'da düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası gümüş madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Dublin'deki organizasyonda milli atlet Aras Kaya yarışı 30.29 derecesiyle ikinci tamamladı.

Daha önce Avrupa Kros'ta iki altın, bir de gümüş madalyası olan Aras, böylece kariyerinde dördüncü kez bu şampiyonada kürsüye çıktı.

Yarışı izleyen Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, Aras'ı sarılarak tebrik etti.

- Yasemin mücadeleyi 14'üncü olarak tamamladı

Şampiyonanın son yarışı kadınlar mücadelesinde Yasemin Can, üst üste beşinci şampiyonluğu için parkura çıktı.

Yasemin, ikinci turun sonuna doğru geriye düştüğü mücadeleyi 14'üncü olarak tamamladı. Bu yarışta Fatma Karasu 20'nci, Yayla Kılıç-Günen 32'inci, Esma Aydemir de 60'ncı sırayı aldı.

97 sporcunun yer aldığı Erkekler 20 Yaş Altı Yarışması'nda Türkiye adına en iyi sonucu 43'üncü olan Devrim Kazan elde ederken, Muhammet Can Çatal, Hakan Buğanlı ve Azat Demirtaş ilk 50'nin dışında finişe ulaştı.

Erkekler 20 Yaş Altı Takım Sıralamasında Türkiye 157 puanla 12'inci sırada yer aldı. Kadınlar 20 Yaş Altı Yarışması'nda ise iki milli atletten Hatice Yıldırım 82'inci, Nazire Güleç ise 99'uncu sırayı aldı.

Erkekler 23 Yaş Altı Yarışması'nda Ömer Amaçtan 20'nci, Ramazan Baştuğ 41'inci sırayı alırken, Abdullah Tuğluk da 57'inci oldu. Kadınlar 23 Yaş Altı Yarışması'nda da Ruken Tek 25, Derya Kunur 40, Yonca Kutluk 51'inci sırada finiş gördü.

