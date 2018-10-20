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Avrupa Ligleri organizasyonundan UEFA'ya tavsiye

ALMANYA HABERLERİ  | 20.10.2018 14:08 | Son Güncelleme

Almanya'da toplantı yapan kuruluş, UEFA'ya, Şampiyonlar Ligi'ne bir ligden en fazla üç takımın doğrudan katılmasını tavsiye etti.

Avrupa Ligleri organizasyonundan UEFA'ya tavsiye

Avrupa Ligleri (European Leagues) organizasyonu, UEFA'ya, düzenlediği organizasyonlarda rekabetçi dengenin bozulmaması için tavsiyelerde bulundu.

Kuruluşun Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlediği seminer sonrası yapılan açıklamada, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin ardından üçüncü bir organizasyon yapma hazırlığının memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Kulüpler düzeyindeki organizasyonlarda rekabetçi dengenin korunması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne bir ligden en fazla üç takımın doğrudan katılması yönünde görüş belirtildi.

Seminerde, para dağıtımının kulüplerin geçmiş yıllardaki başarılarına göre yapılmaması gerektiği de vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
uefa Şampiyonlar Ligi Almanya Frankfurt

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