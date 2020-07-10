Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası yine Türkiye'de yapılacak

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Beach-It Beach Sports Organization organizatörlüğünde, 23-27 Eylül tarihlerinde üst üste ikinci kez 22 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

TVF'den yapılan açıklamaya göre şampiyona, Beach-It Beach Sports Organization, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle İzmir'in Selçuk ilçesindeki Pamucak Plajı'nda gerçekleştirilecek.

İzmir'de ayrıca 16-20 Eylül tarihlerinde yine Pamucak Plajı'nda 18 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası düzenlenecek.

Organizasyonlara yaklaşık 35 ülkeden toplam 128 takım, 256 sporcu ve 128 antrenör katılacak.

Gerekli güvenlik ve sağlık önlemlerinin en üst seviyede alınacağı organizasyonların merkez sahadaki müsabakaları, internet üzerinden voleybolseverlerle buluşacak.

Antalya'nın ev sahipliğinde geçen yıl 22 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'nı gerçekleştiren Beach-It Beach Sports Organization ve Türkiye Voleybol Federasyonu, 2021 yılında da 20 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'nın ev sahipliğini üstlenecek.

