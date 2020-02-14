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Avrupa Salon Hokeyi Kulüpler Şampiyonası

ANTALYA HABERLERİ  | 14.02.2020 21:54 | Son Güncelleme

Antalya'da düzenlenen şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra 7 ülke katılıyor

Avrupa Salon Hokeyi Kulüpler Şampiyonası, 8 ülke takımının katılımıyla Alanya'nın ev sahipliğinde başladı.

Türkiye'den Gaziantep Polisgücü'nün yer aldığı şampiyonaya İngiltere'nin East Grinstead, Hırvatistan'ın Hockey Club Zelina, Hollanda'nın SCHS, İrlanda'nın Three Rock Rovers, Portekiz'in AD Lousada, İsviçre'nin HC Rotweiss Wettingen ve Fransa'nın Luc Ronchin HC takımları katılıyor.

Alanya Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakaların ilk gününde 8 karşılaşma oynandı. Gaziantep Polisgücü, ilk maçında Portekiz temsilcisi AD Lousada'yı 8-5 mağlup etti. Gaziantep Polisgücü, günün son maçında ise İsviçre ekibi HC Rotweiss Wettingen'i 7-2 yendi.

Günün diğer karşılaşmalarında ise şu sonuçlar alındı:

East Grinstead - Three Rock: 6-3, SCHS -Hockey Club Zelina:3-6, HC Rotweiss Wettingen - Luc Ronchin HC: 5-9, Hockey Club Zelina - Three Rock: 6-1, East Grinstead - SCHS: 5-4, Luc Ronchin HC-Lousada: 6-4.

Şampiyona 16 Şubat'ta final karşılaşmalarıyla sona erecek.

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Alanya EuroHockey Erkekler Avrupa Şampiyonası Gaziantep Polisgücü hokey

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