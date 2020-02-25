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Avrupa Şampiyonasına Düzce damgası

DÜZCE HABERLERİ  | 25.02.2020 13:15 | Son Güncelleme

Wushu Kung Fu faaliyet programında yer alan Ashıhara Avrupa Şampiyonası Antalya’da yapıldı.

Wushu Kung Fu faaliyet programında yer alan Ashıhara Avrupa Şampiyonası Antalya’da yapıldı. 11 ülkeden 700 sporcunun katıldığı şampiyonaya Düzceli sporcuları damga vurdu.
Ashıhara Avrupa Şampiyonasında Düzceli sporculardan Fatma Uygan Genç Bayan +65 kiloda Avrupa Şampiyonu olurken, Yağızhan Mustafa Ödemiş 18-35 yaş büyük erkek kategorisinde Avrupa ikincisi, Sude Tekeoğlu Genç Bayan Avrupa ikincisi, Memduh Sakarya Veteran erkek 75 kg Avrupa ikincisi, Zekai Doruk Veteran erkek 90 kg Avrupa ikincisi, Düzce karate ve Wushu antrenörü Gökhan Bahadır Ödemiş Veteran erkek 85 kg Avrupa üçüncüsü, Ahmet Kayra Ödemiş minik erkek 25 kg Avrupa beşincisi olurken aynı zamanda Avrupa Şampiyonasının en cesaretli minik erkek sporcusu seçildi.
Düzce Wushu Kung Fu Antrenörü Ayşegül Ödemiş ise Avrupa Şampiyonasında Milli Takım antrenörü olarak görev aldı. Düzce’den 6 milli sporcu daha kazandırmanın mutluluğunu yaşayan Antrenör Ayşegül Ödemiş “Hedefimiz ilimizdeki milli sporcu sayımızı ikiye katlamak” dedi.

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