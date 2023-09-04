Avrupa şampiyonasından madalyalarla dönen kick boksçular Erzurum'da coşkuyla karşılandı

Kategorilerinde Avrupa şampiyonu olan Muhammet Enes Yanmaz, Berat Önal ve Furkan Akgün ile 3'üncülük elde eden Arda Asil Tahur ve Furkan Daşdemir için Erzurumspor FK Tesisleri önünde karşılama töreni düzenlendi.

Davul zurna eşliğinde çiçeklerle karşılanan milli sporcular, kupa ve madalyalarıyla yöresel oyunlar oynadı.

Milli takım antrenörü Emre Şahin, AA muhabirine, şampiyonaya 6 sporcusu ile katıldığını ve 3 sporcusunun Avrupa Şampiyonu, 2'sininde üçüncü olduğunu söyledi.

Şampiyonaya 38 ülkeden 3000'e yakın sporcu katıldığını ifade eden Şahin, "6 sporcumuzdan 1'i hariç hepsi madalya kazandı. Sporcularım dünyanın en iyileriyle dövüştü. Gerçekten zor bir arenada ilk kez mücadele ettiler ama sanki o arenada yıllarca ülkeyi temsil etmiş gibi yarıştılar. Yunanistan, Polonya, Macaristan ve Bulgaristan gibi ülkeler kick boksta nam yapmış, başarılı ülkeler ama biz onlara karşı çok iyi şekilde kanımızın son damlasına kadar mücadele ettik. 1.8 saniyede bile maç çevirdik." dedi.

Şahin, sporcularıyla gurur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu mutluluk çok güzel bir duygu, Allah herkese nasip etsin çünkü Türk ruhu bambaşka, mücadele etmek her Türk'ün yüreğinde var. İnşallah çocuklarımıza dünya şampiyonası da nasip olur. Sporcularım daha önce bu gibi şampiyonalarda kendi sıkletlerinde başarı elde etti. 1,5 yıl boyunca antrenman yaptılar. Bu çok uzun bir süre, her şeyden ödün verdiler ama sonunda ülkelerini en iyi şekilde temsil edip, Avrupa şampiyonu oldular. Burada en büyük ödül onların ardından bizlerindir. Bizler de aileleri gibi elimizi taşın altına koyup elimizden gelenleri yaptık. Bu çocuklar yıldız kategorisinden, genç kategorisine yeni çıktılar. Çok heyecanlıydılar, kalpleri yerinden çıkacak gibi mücadele ettiler. Şükürler olsun ki hiçbir ülkeye yenilmeden, ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik."

