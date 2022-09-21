Avrupa şampiyonu görme engelli milli judocu Abdurrahim Özalp hedef büyüttü

SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK - Siirt'te bir arkadaşının tavsiyesi üzerine 7 yıl önce judoya başlayan görme engelli Abdurrahim Özalp, IBSA Judo Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmanın gururunu yaşıyor.

12 yaşında genetik olan "stargardt" hastalığına bağlı olarak görme yetisini yüzde 90 kaybeden Özalp (25), 2015 yılında lise arkadaşı Barış Özer'in tavsiye ve yönlendirmesiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce açılan judo kursuna kayıt yaptırdı.

Başlarda boş vakitlerini değerlendirmek ve engelini sporla aşmak için kursa devam eden Özalp, "paralimpik judo" hakkında bilgi sahibi olduktan sonra milli forma hedefiyle daha sıkı çalışmaya başladı.

Antrenmanlarını aksatmadan sürdüren, antrenörlerin tavsiyelerini dinleyen Özalp, judoya başladığı yıl katıldığı müsabakalarda önce Türkiye ikincisi, ardından 4 yıl üst üste Türkiye şampiyonu oldu.

Özalp, 2017'de milli takım formasıyla katıldığı, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonunca (IBSA) Litvanya'da düzenlenen uluslararası müsabakalar sonucu gümüş madalya kazandı.

Nisan ayında Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen, 22 ülkeden 100 sporcunun katıldığı IBSA Judo Dünya Grand Prix'te altın, mayıs ayında Kazakistan'da düzenlenen, Para Judo Grand Prix Yarışları'nda ise gümüş madalyayı boynuna takan Özalp, hedeflediği başarının gerisinde kaldığında çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı.

30 Ağustos-5 Eylül'de İtalya'nın Cagliari şehrinde gerçekleştirilen ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren IBSA Judo Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan Özalp, kasım ayında Azerbaycan'da düzenlenecek dünya şampiyonasında da zirveyi hedefliyor.

- "İstiklal Marşı'mızı okutmak gerçekten çok farklı bir duygu"

Abdurrahim Özalp, AA muhabirine, judoyla tanıştığı günden bu yana hayatında önemli değişikliklerin olduğunu söyledi.

Başarının önünde hiçbir engel tanımadığını ve severek yaptığı bu sporda başarılarının peş peşe geldiğini anlatan Özalp, "İtalya'da zor bir müsabakanın sonunda altın madalya kazandım. O kürsüye çıkıp İstiklal Marşı'mızı okuttuktan sonra bütün yorgunluğum geçti. İstiklal Marşı'mızı okutmak gerçekten çok farklı bir duygu. Anlatılmaz, yaşanır." dedi.

Özalp, Avrupa'da kazandığı madalya sayesinde olimpiyat kapısını araladığını belirterek, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda da Türkiye'yi temsil etmek istediğini söyledi.

- Hedef ,2024 Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluk

Başarılarının takdir edilmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Özalp, şu ifadeleri kullandı:

"Elde ettiğim başarılarla ilgili çevremden çok olumlu tepkiler alıyorum. Sağ olsunlar desteklerini esirgemiyorlar. Onlar mutlu olunca ben de çok mutlu oluyorum ve çalışmalarımı daha da azimle, şevkle devam ettiriyorum. Judoya başladığım 2015'te Türkiye ikincisi olduğumda 2016 yılının başında Anadolu Ajansı'yla (AA) bir röportajımız olmuştu. O zaman hedefimin milli takım olduğunu söylemiştim. Hamdolsun o hedefi başardım. Yine AA'ya açıkladığım Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluk hedefimin de gerçekleşmesini diliyorum."

- "Abdurrahim'i dünya şampiyonasına hazırlıyoruz"

Antrenörü Selami Ünal da yaptıkları antrenmanlar sayesinde Özalp'ın ulaştığı başarıların kendisini de mutlu ettiğini belirtti.

Ünal, Özalp'in judoya ilk başladığında spor amaçlı yaptığını, çalışıp neler yapabildiğini görünce de daha ciddi çalıştığını, Türkiye şampiyonalarında elde ettiği gümüş ve altın madalyalarla her geçen gün daha da ilerlediğini gördüğünü anlattı.

Bundan dolayı Özalp'in antrenmanlara daha sıkı sarıldığını dile getiren Ünal, sporcusunun çok emek verdiğini, karşılığını da aldığını belirtti.

Altın madalya alamadığı zamanlarda ise sporcusunun çalışmalarını daha da yoğunlaştırarak engelleri aştığını ifade eden Ünal, şunları söyledi:

"Abdurrahim'i şu anda Azerbaycan'da yapılacak dünya şampiyonasına hazırlıyoruz. Başaracağına dair çok ümitliyiz. Allah'ın izniyle madalyamızı alarak dünya şampiyonasından döneceğiz." diye konuştu.

Ünal, Özalp'ın elde ettiği başarılarla çevresine de örnek olduğunu ifade etti.

