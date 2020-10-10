YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Avrupa Şampiyonu Hatice Özkan’dan pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına destek

Avrupa Şampiyonu Hatice Özkan’dan pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına destek

MARDİN HABERLERİ  | 10.10.2020 11:04 | Son Güncelleme

International Euro Cup 2020 Yarışması Şampiyonu ve aynı zamanda kuaför olan Hatice Özkan pandemi sürecinde gönüllü olarak 6 ay boyunca ekibiyle birlikte sağlık çalışanları için maske, tulum, bone ve önlük dikti.Desteklerinden ötürü Savur Kaymakamı Bayram Türker, Hatice Özkan ve ekibine teşekkür belgesi verdi.

International Euro Cup 2020 Yarışması Şampiyonu ve aynı zamanda kuaför olan Hatice Özkan pandemi sürecinde gönüllü olarak 6 ay boyunca ekibiyle birlikte sağlık çalışanları için maske, tulum, bone ve önlük dikti.
Desteklerinden ötürü Savur Kaymakamı Bayram Türker, Hatice Özkan ve ekibine teşekkür belgesi verdi. Belgeyi Kaymakam Bayram Türker adına ÇATOM Sorumlusu Hatice Yıldırım takdim etti. Pandemi nedeniyle ülkede tıbbi giyim ekipmanlarında sıkıntı yaşandığı için sağlıkçılara yardımcı olmak adına dikim işine başladıklarını ifade eden Hatice Özkan, “Pandemi ilk ülkemize yayılmaya başladığında ve maske sıkıntısının yaşandığı o günlerde, sosyal medyada Savur’da sağlık çalışanları için ÇATOM’Da atölye kurulduğunu gördüm. Dikiş bildiğim için hiç tereddütsüz onları arayıp dikiş bildiğimi ve bende gönüllü olarak dikmek istediğimi belirttim. 6 ay kendimizi izole edip 7 bayanla Vefa Grubu olarak maske, tulum ve bone üretimine başladık” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEROperasyon sonrası Seda Sayan!Operasyon sonrası Seda Sayan!
Kabusları olmuştu! YakalandıKabusları olmuştu! Yakalandı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Azerbaycan’a destek konvoyu düzenlendi
Azerbaycan’a destek konvoyu düzenlendi
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
Denizlispor milli arada hazırlık maçına gidiyor
Denizlispor milli arada hazırlık maçına gidiyor
Fethiye’de 4 ayrı suçtan aranan şüpheli, JASAT’tan kaçamadı
Fethiye’de 4 ayrı suçtan aranan şüpheli, JASAT’tan kaçamadı
Vali Şentürk: "El birliği ile Bilecik’i virüsten koruyalım"
Vali Şentürk: "El birliği ile Bilecik’i virüsten koruyalım"
Kaçak zirai ilaç satan iş yerine baskın
Kaçak zirai ilaç satan iş yerine baskın

Mardin Namaz Vakitleri 10 Ekim Cumartesi

İmsak
04:54
Sabah
06:13
Öğle
12:09
İkindi
15:22
Akşam
17:55
Yatsı
19:09

Mardin Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Cumartesi

Dünya Eczanesi
Artuklu
Gözü Eczanesi
Artuklu
Keskin Eczanesi
Dargecit
Serhat Eczanesi
Derik
Badıllı Eczanesi
Kiziltepe
Karaboğa Eczanesi
Kiziltepe
Özkan Eczanesi
Mazidagi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Mardinlileri giydiren Tansaş Plus, yeni şubesi ile vatandaşların hizmetinde
Mardinlileri giydiren Tansaş Plus, yeni şubesi ile vatandaşların hizmetinde
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Mardin’de toplu taşımada akılı kart dönemi başladı
Mardin’de toplu taşımada akılı kart dönemi başladı
Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü yeni binasına kavuştu
Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü yeni binasına kavuştu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.