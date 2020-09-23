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Avrupa Spor Haftası başladı

ADANA HABERLERİ  | 23.09.2020 14:39 | Son Güncelleme

Avrupa Spor Haftası kapsamında “Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri” açılışı bir alışveriş merkezinde yapıldı.Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri’nin bir alışveriş merkezinde gerçekleşen açılış törenine Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Murat Bilal, Sarıçam Belediyesi Spor Müdürü Kadir Gül, Gençlik Spor Şube Müdürleri ile İlçe Müdürleri katıldı.Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kuralları gözetilerek düzenlenen açılışta, masa tenisi sporcuları gösteri maçları yaptılar.Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, “Amacımız ülkemizde ve şehrimizde spor kültürünün yaygınlaşması, spor yapan insanlarımızın sayısının artmasını sağlamaktır.

Avrupa Spor Haftası kapsamında “Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri” açılışı bir alışveriş merkezinde yapıldı.
Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri’nin bir alışveriş merkezinde gerçekleşen açılış törenine Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Murat Bilal, Sarıçam Belediyesi Spor Müdürü Kadir Gül, Gençlik Spor Şube Müdürleri ile İlçe Müdürleri katıldı.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kuralları gözetilerek düzenlenen açılışta, masa tenisi sporcuları gösteri maçları yaptılar.
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, “Amacımız ülkemizde ve şehrimizde spor kültürünün yaygınlaşması, spor yapan insanlarımızın sayısının artmasını sağlamaktır. Bu bağlamda güzel Adana’mızda her bir bireyin spor yapmasına olanak sağlayacak tesis sayılarını artıracağız. Ülkemizin tamamında organize edilen Avrupa Spor Haftası etkinliklerine, milletimizin maksimum düzeyde katılım sağlayacağına inanıyor, hepinizi bu etkinliklere davet ediyorum” diye konuştu.
23-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler şu şekilde:
23 Eylül Müzik Etkinliği Şinasi Efendi Sokağı 17.00
24 Eylül Halı Saha Turnuvaları Sümer Öğrenci Yurdu 17.00
25 Eylül Bisiklet Turu Eski Baraj Kapakları Önü 18.00
25 Eylül Halat Çekme Etkinliği Taş Köprü Üzeri 18.00
25 Eylül Doğa Yürüyüşü Ceyhan Papak Çamlığı 10.00
26 Eylül Binicilik Atlı Spor Kulübü 10.00
26-27 Eylül İzcilik Faaliyeti Meydan Yaylası 12.00
28 Eylül Kano-Kürek Galeria Arkası 18.00
29 Eylül Curling Duygu Cafe Önü 18.00
30 Eylül Curling T.Özal Özsüt Karşısı 18.00

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Adana Namaz Vakitleri 23 Eylül Çarşamba

İmsak
05:01
Sabah
06:20
Öğle
12:36
İkindi
16:01
Akşam
18:42
Yatsı
19:56

Adana Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Çarşamba

Cemre Eczanesi
Seyhan
Demir Eczanesi
Seyhan
Erdoğan Eczanesi
Seyhan
Özen Eczanesi
Seyhan
Reşatbey Eczanesi
Seyhan
Seyhan Eczanesi
Seyhan
Utku Eczanesi
Seyhan
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