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"Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında Nevşehir'de gece etkinliği düzenlendi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 26.09.2020 22:08 | Son Güncelleme

"Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında Nevşehir'de gece etkinliği düzenlendi

NEVŞEHİR (AA) - Avrupa Spor Haftası kapsamında, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) koordinatörlüğünde düzenlenen BeActive (Aktif ol) Gecesi , Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 3 Nolu Çim Sahasındaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda eğitim gören çeşitli yaş gruplarındaki gençlerden oluşan, karate, boks, jimnastik takımları gösteri sundu.

Halk oyunları ekibi ile Belediye Mehter Takımı'nın dinleti sunduğu programda, her yaştan bireyler, maske, mesafe ve hijyen tedbirleri çerçevesinde aynı anda spor yapma fırsatı buldu.

Programda konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, etkinliğin İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Nevşehir'de düzenlenmesinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile HİS yöneticilerine teşekkür etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ile Yücel Menekşe de programda birer selamlama konuşması yaptı.

Etkinlik, alandaki lazer ışık gösterisi ile sona erdi.

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