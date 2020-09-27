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Avrupa Spor Haftası Hokey Müsabakaları sona erdi

MERSİN HABERLERİ  | 27.09.2020 13:41 | Son Güncelleme

Avrupa Spor Haftası Hokey Müsabakaları sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir tarafından verildi.’Avrupa Spor Haftası’ kapsamında Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hokey Federasyonu Mersin İl Temsilciliği tarafından Yalınayak Beşyüz Kişilik Spor Salonu’nda düzenlenen ve birbirinden zevkli mücadelelere sahne olan müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Avrupa Spor Haftası Hokey Müsabakaları sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir tarafından verildi.
’Avrupa Spor Haftası’ kapsamında Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hokey Federasyonu Mersin İl Temsilciliği tarafından Yalınayak Beşyüz Kişilik Spor Salonu’nda düzenlenen ve birbirinden zevkli mücadelelere sahne olan müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. Sporculara ödülleri, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Türkiye Hokey Federasyonu Mersin İl Temsilci Mustafa Güven, Yalınayak Beşyüz Kişilik Spor Salonu Tesis Amiri Kutlay Bulut ve antrenörler tarafından takdim edildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "İçinde bulunduğumuz 23-30 Eylül Avrupa Spor Haftası münasebetiyle il müdürlüğü olarak hafta boyunca paravoley, hokey ve bocce müsabakaları düzenliyoruz. Tamamlanan hokey müsabakaları sonunda dereceye giren takımlarımıza ödüllerini takdim ettik. Spor yapmanın yeri, zamanı, engeli ve yaşı olmadığını düşünen birisi olarak, 7’den 70’e herkesi sadece içinde bulunduğumuz Avrupa Spor Haftası’nda değil yaşanabilir bir dünya için hep birlikte spor yapmaya davet ediyorum" dedi.

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