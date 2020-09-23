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Avrupa Spor Haftası Karabük’te kutlandı

KARABÜK HABERLERİ  | 23.09.2020 16:23 | Son Güncelleme

Karabük’te, ’Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri’ çerçevesinde düzenlenen ‘Be active’ etkinliğinde çok sayıda sporcu bir araya geldi.Herkes için Spor Federasyonu koordinesinde düzenlenen ve çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyi bir araya getiren Avrupa Spor Haftası, Karabük’te Dr.

Karabük’te, ’Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri’ çerçevesinde düzenlenen ‘Be active’ etkinliğinde çok sayıda sporcu bir araya geldi.
Herkes için Spor Federasyonu koordinesinde düzenlenen ve çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyi bir araya getiren Avrupa Spor Haftası, Karabük’te Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu’nda kutlandı. Etkinliğe Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz ve kurum müdürleri ile çok sayıda sporcu katıldı.
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl da 23-30 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Jimnastik Antrenörü Eylem Adakan eşliğinde toplu şekilde spor yapılırken, sonrasında futbol, boks, tekvando, badminton, çuval yarışı, halat çekme, dart, atletizm ve masa oyunları ayrı ayrı gerçekleşti.
Dart oynanırken, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı atışını, “Korona niyetine” diyerek yaptı. Sarı’nın atışlarında başarılı olamaması ise protokol üyeleri arasında gülüşmelere sahne oldu.

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