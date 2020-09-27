YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Avrupa Spor Haftası’nda vatandaşları sporla buluşuyor

Avrupa Spor Haftası’nda vatandaşları sporla buluşuyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.09.2020 13:46 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasındaki Avrupa Spor Haftası’nda bisiklet turu, su kayağı, şalvarlı dans ve sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenleyerek vatandaşları sporla buluşturuyor.Kocaeli’nin İzmit Belediyesi, her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında; sporun tabana yayılması, hareket bilincinin her yaştan ve her statüden bireyin günlük rutini haline getirilmesi amacıyla kutlanan ‘Avrupa Spor Haftası’nda düzenlediği birçok farklı etkinlikle vatandaşları sporla buluşturuyor.

İzmit Belediyesi, her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasındaki Avrupa Spor Haftası’nda bisiklet turu, su kayağı, şalvarlı dans ve sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenleyerek vatandaşları sporla buluşturuyor.
Kocaeli’nin İzmit Belediyesi, her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında; sporun tabana yayılması, hareket bilincinin her yaştan ve her statüden bireyin günlük rutini haline getirilmesi amacıyla kutlanan ‘Avrupa Spor Haftası’nda düzenlediği birçok farklı etkinlikle vatandaşları sporla buluşturuyor. Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında ilk olarak, İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün organizasyonu ile Hanımeli Kültür Merkezi Bisiklet Eğitim Pisti’nde toplanan bisiklet severler Şirintepe Mahallesi’ndeki Ekopark’a kadar yaklaşık 12 kilometre pedal çevirdi.
Sporseverler, etkinlikler kapsamında İzmit Belediyesinin doğal bir yaşam alanı olan Gölkaypark’ta su kayağı yapma fırsatı yakaladı. Farklı bireylere ulaşmak ve spor kültürünü geniş çevrelere yaymak adına Avrupa Spor Haftası’nda farklı aktivitelere imza atan İzmit Belediyesi, Solaklar’da ise kadınlara özel şalvarlı dans etkinliği düzenledi. Kadınlar, İzmit Belediyesi sayesinde dans eğitmeni eşliğinde şalvarlarıyla birlikte dans ederek hareketli ve sağlıklı yaşama "Merhaba" dedi.
Hafta sonu ise Yahya Kaptan Yürüyüş Yolunda ‘Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü’ sloganıyla sabahın erken saatlerinde bir araya gelen farklı yaş gruplarındaki 7den 70e herkes, doğa yürüyüşü yaparak temiz havanın keyfini çıkardı. Birbirinden farklı etkinliklerle halkı sporlar buluşturarak hareketli yaşam bilincini arttıran İzmit Belediyesi, bu sabah saat 08.30’da başlayacak Tarih Koridoru Yürüyüşü ile Avrupa Spor Haftası etkinliklerini tamamlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattıİğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattı
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bağlar’a çifte müjde
Bağlar’a çifte müjde
Hamido’nun karısı vefat etti
Hamido’nun karısı vefat etti
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan iki kişiye para cezası kesildi
Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan iki kişiye para cezası kesildi
Cizre OSB’deki fabrika için ilk kazma vuruldu
Cizre OSB’deki fabrika için ilk kazma vuruldu
TSK, yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor
TSK, yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor

Kocaeli Namaz Vakitleri 27 Eylül Pazar

İmsak
05:21
Sabah
06:46
Öğle
12:56
İkindi
16:17
Akşam
18:57
Yatsı
20:16

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler27 Eylül Pazar

Deniz Eczanesi
Karamursel
Elif Eczanesi
Izmit
Banu Eczanesi
Korfez
Dilek Eczanesi
Golcuk
Paşa Eczanesi
Izmit
Derbent Eczanesi
Kartepe
Yenidoğan Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Gebze’de ağaçlara özenli koruma
Gebze’de ağaçlara özenli koruma
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İş yerinin mutfağında çıkan yangın korkuttu
İş yerinin mutfağında çıkan yangın korkuttu
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.