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Avrupa Süper Ligi İngiltere basınında: 'Futbolda deprem etkisi yaratabilir'

22.06.2021 03:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz basını, İngiltere Premier Ligi'in önde gelen 6 kulübünün de kurucuları arasında olduklarını açıkladığı Avrupa Süper Ligi'yle haber ve analizlere geniş yer ayırdı.

Avrupa Süper Ligi İngiltere basınında: 'Futbolda deprem etkisi yaratabilir'

İngiliz basını, İngiltere Premier Ligi'in önde gelen 6 kulübünün de kurucuları arasında olduklarını açıkladığı Avrupa Süper Ligi'yle haber ve analizlere geniş yer ayırdı.

'**Futbolda kargaşa**'

Guardian, Yeni Süper Lig planının futbol takviminde yapılan en büyük değişikliklerden biri olduğunu ve Şampiyonlar Ligi'nin geleceğini tehlikeye attığını yazdı; "Sadece bu değil, plan kulüp sporunun yapısında deprem etkisi yaratabilir. İngiltere'de Premier Lig, kulüplere, 'geri dönülemez bir zarara neden olmadan önce bu plandan vazgeçmeleri' çağrısında bulundu."

Açıklamanın Avrupa futbolunda çalkantı yarattığını yazan Guardian ,12 kurucu takım arasında yer almayan Fransa'dan Paris Saint-German ile Almanya'dan Bayern Münih'in henüz Süper Lig'e imza atmadıklarını açıkladıklarına da dikkat çekti.

Guardian, Manchester United'in eski menajeri Sir Alex Ferguson'un "Bu adım, Avrupa'da 70 yıldır süren kulüpler futbolundan da uzaklaşmaktır" yorumuna yer verdi.

guardian

The Times, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın tepkisini öne çıkardı. Johnson Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Avrupa Süper Ligi planı futbola büyük zarar verir ve futbol yetkililerinin buna karşı harekete geçmesini destekliyoruz... İlgili kulüpler bu konuda yeni bir adım atmadan önce taraftarlarına ve futbol camiasına açıklama yapmalıdırlar" dedi.

Financial Times: 4 milyar euro gelir elde edebilir

Financial Times da Avrupa Süper Ligi kurma kararının futbolda son dönemin en büyük değişimi olduğunu belirtiyor. Gazete açıklamanın, dünyanın en popüler sporundaki güç savaşlarını ateşleyeceğini yazdı.

Gazete, basınla yapılacak anlaşmalar ve sponsorluk satışları sayesinde yeni süper ligin yıllık 4 milyar euro kazanabileceğini ve kurucu kulüplerin yıllık sabit 264 milyon euro kazancının olabileceğini hesaplıyor.

Gazete kulüplerin özellikle salgın sürecinde uğradıkları gelir kaybından ötürü bu ligi kurmakta kararlı olduklarına vurgu yaptı.

Financial Times'ın dikkat çektiği bir diğer nokta ise yeni ligin Avrupa futbolunun, sahada iyi performans sergiledikleri sürece en küçük takımların bile şampiyon olmasına izin veren "piramit sistemini" bozacağı.

financial times

"Deprem etkisi yaratabilir"

Daily Telegraph ise kararın İngiltere Premier Ligi için deprem etkisi yapabileceğini vurguladı.

Gazete karara gelen olumsuz tepkileri öne çıkarırken, "UEFA'nın Şampiyonlar Ligi üzerinde aşırı kontrolü ve maddi kazancı olduğuna dair bir inanç var" yorumuna da yer verdi.

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