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Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a büyük jest!

Galatasaray yönetimi, son dönemin parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz için GS Store'da satışa sunulmak üzere özel bir ürün hazırlığına girişti. Daha önce Osimhen ve Sane için yapılan sınırlı sayıdaki koleksiyonun bir benzeri, 20 bin adet basılarak taraftarla buluşturulacak.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a büyük jest!
Emre Şen
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de ve Avrupa'da elde edilen başarılarda kilit rol oynayan, sergilediği üstün performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Barış Alper Yılmaz için sarı-kırmızılı kulüpten flaş bir pazarlama hamlesi geldi. Galatasaray yönetimi, takımın en dikkat çeken isimlerinden biri olan milli futbolcuyu onurlandırmak adına özel bir çalışma başlattı.

OSİMHEN VE SANE'DEN SONRA BARIŞ ALPER YILMAZ

Galatasaray dan Barış Alper Yılmaz a büyük jest! 1

Alınan bilgilere göre; yönetim, GS Store mağazalarında satışa sunulacak Barış Alper Yılmaz'a özel bir ürün dizayn ediyor. Daha önce dünyaca ünlü yıldızlar Victor Osimhen ve Leroy Sane adına sınırlı sayıda özel koleksiyonlar çıkaran Galatasaray, bu kez aynı prestijli adımı başarılı kanat oyuncusu için gerçekleştirecek.

20 BİN ADET BASILACAK

Galatasaray dan Barış Alper Yılmaz a büyük jest! 2

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Bu özel koleksiyon için ilk etapta tam 20 bin adet ürün basılacağı öğrenildi. Hazırlıkları süren özel tasarım ürünlerin kısa süre içerisinde GS Store vitrinlerindeki yerini alması ve taraftarların beğenisine sunulması planlanıyor.

Sarı-kırmızılı taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen bu özel çalışmanın, kulübün mağazacılık ve marka gelirlerine ciddi bir katkı sağlamasının yanı sıra Barış Alper Yılmaz'ın camia içindeki yükselen değerini ve aidiyetini gözler önüne sermesi açısından da oldukça önemli bir hamle olduğu ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Alper Yılmaz galatasaray
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