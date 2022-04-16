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Avrupa Triatlon Kupası ilk gün yarışları tamamlandı

16.04.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkeklerde Letonyalı Artürs Liepa, kadınlarda Macaristanlı Marta Kropko birinciliğe ulaştı

MERSİN (AA) - Avrupa Triatlon Birliği tarafından Mersin'de düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası'nda ilk gün müsabakaları sona erdi.

Türkiye Triatlon Federasyonunun (TTF) desteğiyle Mersin'in Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun ilk gün yarışları, 27 ülkeden yaklaşık 600 sporcunun katılımıyla Adnan Menderes Bulvarı ve sahil bandında gerçekleştirildi.

Organizasyon bünyesinde Türk sporcuların katılımıyla sprint müsabakaları yapıldı. Müsabakaların ardından Avrupa Triatlon Gençler Kupası yarışları başladı.

Sporcular, ilk olarak Fenerbahçe Meydanı'ndan denize girip 750 metre yüzdü. Parkuru tamamlayan katılımcılar, denizden çıkarak değişim istasyonunda bisiklete binip, Arkeoloji Müzesi ile Mersin Marina kavşağı arasında 3 tur halinde 20 kilometre mesafe katetti. Bu etabı da bitiren katılımcılar, son olarak 2 tur olacak şekilde 5 kilometre koştu.

Erkekler kategorisinde Letonyalı Artürs Liepa, 55 dakika 3 saniye 1 saliselik derecesiyle birinciliğe ulaşıp altın madalya kazandı. Liepa'nın arkasında 1 salise farkla yarışı tamamlayan Portekizli Gustavo Do Canto ikinci oldu. Macaristanlı Gyula Kovacs ise 55 dakika 10 saniyeyle üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar kategorisinde Macaristanlı Marta Kropko 1 saat 2 dakika 36 saniye ile birincilik madalyasını kazandı. Portekizli Matilde Silva Santos'un 1 saat 3 dakika 55 saniyeyle ikinci sırada tamamladığı yarışta, İsviçreli Noemi Van Der Kaaij 1 saat 6 dakika 18 saniyeyle üçüncü oldu.

Avrupa Triatlon Gençler Kupası yarışlarında dereceye giren sporculara, törenle ödülleri verildi.

Organizasyon, yarın gerçekleştirilecek müsabakaların ardından sona erecek.

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