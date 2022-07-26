YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Avrupa Üniversite Oyunları

Avrupa Üniversite Oyunları

26.07.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özyeğin Üniversitesi birer gümüş ve bronz madalya kazandı - Kastamonu Üniversitesinden Ömer Kemal Aydın, judo branşında gümüş madalyanın sahibi oldu

Avrupa Üniversite Oyunları, Polonya'nın Lodz kentinde devam ediyor.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesi'nden Kerim Özay, paralimpik masa tenisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Özyeğin Üniversitesi Erkek Plaj Hentbol Takımı da bronz madalya aldı.

Kastamonu Üniversitesi'nden Ömer Kemal Aydın, erkekler 100 kilo judo müsabakalarında gümüş madalya kazandı. Kastamonu Üniversitesi böylece judoda 5. madalyasını elde etti.

Avrupa Üniversite Oyunları, 30 Temmuz'da sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kovid-19 aşısı için hatırlatma dozu uyarısıKovid-19 aşısı için hatırlatma dozu uyarısı
Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun tedavisine başlandıBursa'da çöp evde bulunan çocuğun tedavisine başlandı
Artvin'de serinlemek için nehre giren genç kaybolduArtvin'de serinlemek için nehre giren genç kayboldu

Ankara Namaz Vakitleri 26 Temmuz Salı

İmsak
03:50
Sabah
05:34
Öğle
13:00
İkindi
16:54
Akşam
20:16
Yatsı
21:53
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kilo vermek istedi! “5 saatlik cinsellik diyeti...”

Kilo vermek istedi! “5 saatlik cinsellik diyeti...”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Bursa'daki görüntüler kan dondurmuştu! Perde arkası

Bursa'daki görüntüler kan dondurmuştu! Perde arkası

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.