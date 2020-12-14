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Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği toplantısı gerçekleşti

AYDIN HABERLERİ  | 14.12.2020 10:12 | Son Güncelleme

Uluslararası akreditasyona sahip Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesinin, üyesi olduğu Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği’nin (EAEVE) 33.

Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği toplantısı gerçekleşti

Uluslararası akreditasyona sahip Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesinin, üyesi olduğu Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği’nin (EAEVE) 33. Genel Kurul toplantısı gerçekleşti.
Toplantıya, ADÜ Veteriner Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Cavit Kum, Dekan Yrd. Doç. Dr. Göksel Erbaş, EAEVE 8. Bölge Temsilcisi Prof. Dr. Ergün Ö. Göksoy ve Fakültemiz Uluslararası Akreditasyon Komisyon Başkanı Prof. Dr. Selim Sekkin ile Prof. Dr. Levent Karagenç katılım sağladı.
Küresel salgın nedeniyle e-toplantı şeklinde çevrimiçi olarak Nantes-Fransa (Nantes-Atlantik National College of Veterinary Medicine, Food Science and Engineering, Fransa) merkezli yapılan genel kurul, Avrupa ve Dünya’dan 40’ın üzerinde ülkeden 289 temsilcinin katılımı ile gerçekleşti.
ADÜ Veteriner Fakültesine 2021 yılında yapılacak EAEVE Komisyonu ziyaret programının bir yıl içinde planlanmasının öngörüldüğü Genel Kurul toplantısında; EAEVE’nin 2020 yılı faaliyet raporları, akreditasyon ile ilgili kriterler, kurul üye seçimleri, 2021 yılı ziyaret programı ve bütçe taslak görüşmeleri yapıldı.

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