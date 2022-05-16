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Avrupa Wushu Şampiyonası'nda altın madalya

16.05.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli sporcu Taner Özgün, tao jiti kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Wushu Şampiyonası'nda milli sporcu Taner Özgün altın madalya kazandı.

EGO Spor Kulübünden yapılan açıklamada, Burgaz şehrindeki organizasyonun 14 ülkeden 326 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda milli sporcumuz ve aynı zamanda kulüp başkanımız Taner Özgün, 'Tao jiti' kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon olmuştur. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." denildi. ﻿

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