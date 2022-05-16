Avrupa Wushu Şampiyonası'nda altın madalya

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Wushu Şampiyonası'nda milli sporcu Taner Özgün altın madalya kazandı.

EGO Spor Kulübünden yapılan açıklamada, Burgaz şehrindeki organizasyonun 14 ülkeden 326 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda milli sporcumuz ve aynı zamanda kulüp başkanımız Taner Özgün, 'Tao jiti' kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon olmuştur. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." denildi. ﻿



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz