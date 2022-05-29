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Avrupa wushu şampiyonu Enes Gezer, yeni uluslararası başarılara hazırlanıyor

29.05.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli sporcu Enes Gezer: "Dünya şampiyonluğunda yarıda kalan yolculuğum var. Final oynadım ama ikinci oldum. Seneye yapılacak dünya şampiyonasında bu sefer birinci olmayı hedefliyorum"

CEM ŞAN - Bulgaristan'da 13-15 Mayıs'taki Avrupa Wushu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Enes Gezer, aynı başarıyı İslami Dayanışma Oyunları ve dünya şampiyonasında da elde edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü bünyesinde spora devam eden 24 yaşındaki Gezer, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde antrenörü Ahmet Avcı gözetiminde haftanın 6 günü yoğun antrenmanlar yapıyor.

Enes Gezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2009 yılında spor hayatına başladığını ve Bursa Uludağ Üniversitesinin beden eğitimi bölümünden mezun olduğunu söyledi.

Wushu, kick boks ve muaythai branşlarındaki organizasyonlarda 13 yıldır çeşitli derecelerinin bulunduğunu belirten Gezer, şunları anlattı:

"Üç branşta da çok iyi olduğumu düşünüyorum ve antrenmanlarımı çok iyi bir şekilde yapıyorum. Ayrıca üç branşta da yurt dışına gitme hakkı kazandım ama bazı müsabaka tarihleri çakıştığı için tercihim wushu oldu. Daha ön planda olduğunu düşünerek wushu branşında ilerlemeyi tercih ettim. Fırsat bulduğumda kick boks ve muaythai branşlarında da uluslararası maçlara katılıp derece yaptım."

Kulübünde kick boks, muaythai ve wushu antrenörlüğü görevinde de bulunduğu aktaran Gezer, başarılı sporcular yetiştirdiklerini dile getirdi.

- "Dünya şampiyonluğunda yarıda kalan yolculuğum var"

Enes Gezer, haftanın 5 gününde sabah ve akşam 2,5 saat süren antrenmanlar yaptığını, bir gün ise tek sefer çalıştığını bildirdi.

Müsabakalara çıktığı üç branşta 15 Türkiye ve iki Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra dünya ikinciliği, Akdeniz Oyunları ikinciliği ve Balkan şampiyonluğu derecelerinin bulunduğunu ifade eden Gezer, "Bulgaristan'ın Burgaz kentinde Avrupa Wushu Şampiyonası'nda şampiyon oldum. 2016'da aynı yerde dünya ikincisi olmuştum, İstiklal Marşı'nı okutamadığım için çok üzülmüştüm. Bu sefer orada İstiklal Marşı'nı okutarak Avrupa'ya dinlettim. Bu bana çok gurur verdi." diye konuştu.

Gezer, kick boksta hazirandaki elemeleri geçerek, ağustos ayında Konya'da yapılacak İslami Dayanışma Oyunları'na katılmak için yoğun şekilde hazırlandığını vurguladı.

Konya'dan altın madalya ile dönmek istediğini anlatan Gezer, "Dünya şampiyonluğunda yarıda kalan yolculuğum var. Final oynadım ama ikinci oldum. Seneye yapılacak dünya şampiyonasında bu sefer birinci olmayı hedefliyorum." dedi.

Gezer, spor yaşantısında ailesinden büyük destek gördüğünü belirterek, "Anneme, bana hem annelik hem de babalık yaptığı için çok teşekkür ederim. Eşime ve çocuğuma çok vakit ayıramıyorum. Zamanımın büyük çoğunluğunu spora ayırıyorum. Ailemle çok vakit geçiremiyorum. Bana her zaman destek oldukları için onlara çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Antrenörü Ahmet Avcı, kondisyoneri Coşkun Rodoplu, Yıldırım Belediye Başkanı ve Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür eden Gezer, kendisine güvenen herkesin destekleriyle Bursa'ya yeni şampiyonluklar getireceğine inandığını sözlerine ekledi.

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