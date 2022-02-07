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Avrupa Yetim Eli Derneği, Afganistan’a insani yardım ulaştırdı

07.02.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Yetim Eli Derneği, Afganistan’a insani yardım ulaştırdı

Uluslararası yardım kuruluşu Avrupa Yetim Eli Derneği tarafından Afganistan’daki ihtiyaç sahiplerine gıda, ekmek ve sıcak yemek yardımları ulaştırıldığı bildirildi.

Dernekten yapılan açıklamada, yardım çalışmaları için Afganistan’da bulunan Avrupa Yetim Eli Derneği ekibinin, Covzcan ve Şibirgan bölgelerinde yaşayan ailelere insani yardım ulaştırdığı belirtildi.

Afganistan’da yaşanan süreç nedeniyle milyonlarca kişinin en temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı ifade edilen açıklamada, kış aylarının gelmesiyle ülkede gıda krizinin yaşandığı hatırlatıldı.

Ülkedeki yardım ekibinin bölgelerde derme çatma evlerde yaşayan 560 aileye gıda paketi dağıtımı gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, bin 300 aileye ekmek ve 2 bin 50 aileye de sıcak yemek ulaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avrupa Yetim Eli Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Altun, Afganistan’da yaşanan kriz nedeniyle milyonlarca insanın yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Bölgede yardım faaliyetlerinin süreceğini aktaran Altun, şunları kaydetti:

“Afganistan acil kampanyamız ile binlerce aileye gıda paketi, sıcak yemek ve ekmek dağıtıldı. Dünya genelinde yetimlere nasıl sahiplenebiliriz, nasıl himaye edebiliriz istişaresini yaptık. Toplantıda Filistin, Yemen, Afrika, Balkan ülkeleri ve Türkiye olmak üzere, bu ülkelerde üç aylar ve ramazan ayı için yardımlarımız devam edecek.”

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