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Avrupa Yetim Eli Derneğinden Mali'ye yardım

17.02.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Yetim Eli Derneğinden Mali'ye yardım

DİYARBAKIR (AA) - Avrupa Yetim Eli Derneği tarafından Batı Afrika ülkesi Mali'de yardım organizasyonu gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesindeki muhtaçlara yardım yapılmaya devam ediliyor.

Organizasyon kapsamında Mali'nin Sigila bölgesinde bir caminin temelini atan ekipler, başkent Bamako çevresine göç eden ve çadır kamplarda kalan bin aileye gıda yardımında bulundu.

Ekipler, Mali'de gerçekleştirdiği yardım organizasyonu kapsamında bazı kurak bölgelerde binlerce mağdur ve muhtaç için 8 su kuyusu açtı.

Su kuyuları hem bölgedeki binlerce mazlumun temiz ve sağlıklı içme su ihtiyacını karşılayacak hem de çamurlu suyun önüne geçerek birçok hastalığın engellenmesini sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avrupa Yetim Eli Derneği Genel Başkan Yardımcısı Serdar Şişman, Avrupa'daki hayırseverlerin bağışladığı nakdi yardımları başkent Bamako'da çadırlarda yaşayan 350 aileye ulaştırdıklarını, 200 ihtiyaç sahibi çocuğa da giysi yardımında bulunduklarını belirtti.

Bamako'da yaşam mücadelesi veren 1500 aileye sıcak yemek ulaştırdıklarını kaydeden Şişman, Afrika'daki mazlum ve muhtaçlar için büyük faaliyetler gerçekleştirdiklerini ve onlara umut ışığı olduklarını aktardı.

Bölgedeki eksiklikleri tespit ederek hayırsever vatandaşların desteğiyle büyük bir yardım organizasyonu düzenlediklerini, amaçlarının zengin ile fakir arasında köprü görevi üstlenmek olduğunu belirten Şişman, Afrika ve tüm dünyadaki muhtaçların yardımına koşmaya devam edeceklerini kaydetti.

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