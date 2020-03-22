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Avrupa'da elektrik tüketimi koronavirüs etkisiyle düşüşte

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.03.2020 11:06 | Son Güncelleme

Virüsten en fazla etkilenen Avrupa ülkeleri arasında yer alan İtalya'da elektrik tüketimi 16-20 Mart'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 azaldı

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hızla yayılmasıyla karantina ilan edilen Avrupa ülkelerinde elektrik tüketimi azalıyor.

Çin'de ortaya çıkan ve diğer ülkelere yayılan Kovid-19'u engellemek amacıyla birçok Avrupa ülkesi önlem almaya devam ediyor. Virüsten en fazla etkilenen Avrupa ülkeleri arasında yer alan İtalya'nın karantina ilan etmesinin ardından, Fransa ve İspanya gibi ülkeler de sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Ancak bu tedbirler Avrupa'daki ekonomik aktiviteyi de yavaşlatıyor.

Söz konusu ülkelerde günlük hayat durma noktasına gelirken, sanayi tesisleri, restoran, eğlence merkezleri gibi yerlerin kapalı olması nedeniyle elektrik tüketiminde ciddi düşüşler görülmeye başlandı.

AA muhabirinin Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşleticileri Birliği (ENTSO-E) verilerinden derlediği bilgilere göre, 16-20 Mart tarihlerini kapsayan iş günlerinde İtalya'da saatlik ortalama elektrik tüketimi 28,4 gigavat (GW) seviyesinde gerçekleşti.

Bu rakam, geçen yılın aynı haftasında saatlik ortalama elektrik tüketimi olarak kayıtlara geçen 35,3 GW seviyesine göre yüzde 19,5 düşüş gösterdi.

İtalya'da virüs bulaşanların sayısı 20 Mart itibarıyla 41 bin 35'i bulurken, virüse bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 405'i bulmuştu.

Ayrıca, 17 Mart itibarıyla serbest dolaşımın zorunlu haller dışında kısıtlandığı Fransa'da, saatlik ortalama elektrik tüketimi söz konusu haftada geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5 azalarak 51,7 GW oldu. Fransa'da 20 Mart itibarıyla Kovid-19 salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 450'ye, vaka sayısı 12 bin 612'ye çıkmıştı.

Virüsün 18 bin 77 kişiye bulaştığı ve olağanüstü hal ilan edilen İspanya'da ise 16-20 Mart haftasındaki saatlik ortalama elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 azalarak, 27 GW seviyesine geriledi.

Öte yandan, Almanya, Belçika ve İsviçre gibi Kovid-19 vakalarının hızla yayıldığı Avrupa ülkelerinde de elektrik tüketiminin gelecek haftadan itibaren düşüş trendine gireceği tahmin ediliyor.

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